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Дома в Лакатамии, Кипр

виллы
7
коттеджи
22
60 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 150 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provinc…
$300,296
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Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Полунезависимый роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Полемидии - провинция Лимассол,…
$490,445
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Коттедж 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельный дом из четырех современных спален в Лации - провинции Никосия, площадью …
$299,950
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
This  house is located in Lakatamia area  near Strakka Taver with plenthora of anemities lik…
$544,911
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Дом 5 спален в Лакатамия, Кипр
Дом 5 спален
Лакатамия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Modern property  in a quite residential  area of lakatamia close to all amenities. details:…
$599,402
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 178 м²
For sale under construction a detached corner house of three bedrooms in Palodia - Limassol …
$323,406
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Продается трехкомнатный отдельный дом в провинции Деринейя - Фамагуста. Дом состоит из 145 п…
$162,973
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Коттедж 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 198 м²
For sale under construction a detached four bedroom house in New Port area - Limassol provin…
$330,326
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 168 м²
Готовый независимый дом с тремя спальнями на продажу в провинции Ипсуполи - Лимассол, площад…
$282,073
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Красе - провинция Ларнака, площадью 175 кв.м.м.…
$290,287
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Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Chloraka - Paphos , with 200 sq.m. covered interio…
$495,399
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Nestled in the heart of lakatamia near all amenities and services, this stunning property is…
$490,420
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Дом 5 спален в Лакатамия, Кипр
Дом 5 спален
Лакатамия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
A house on two levels in Lakatamia, Nicosia.The ground floor has an area of 154sqm and compr…
$282,295
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
A beautiful home for a modern family. The house is located in Lakatamia, a quiet and safe ne…
$374,428
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
3-bedroom detached house is available for Sale in Lakatamia. It consists of an open plan spa…
$684,023
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 142 м²
For sale under construction a detached three bedroom house, in Konia - Paphos province, with…
$327,824
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Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
This luxurious villa, located on the outskirts of Nicosia, offers easy access to the highway…
$642,995
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Эпископи - провинция Лимассол, с 190 кв.м. крыты…
$284,077
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Вилла 7 комнат в Лакатамия, Кипр
Вилла 7 комнат
Лакатамия, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 890 м²
Количество этажей 3
For sale is an exclusive three-storey house built on two plots, in the construction of which…
$732,315
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Вилла 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Количество этажей 2
Новый дом на продажу в районе Антуполис, Никосия. Последние современные строительные матери…
$308,618
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Красе - провинция Ларнака, площадью 175 кв.м.м.…
$289,952
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Вилла 4 комнаты в Лакатамия, Кипр
Вилла 4 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
$489,919
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Коттедж 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Фасуле - провинция Лимассол, с крытыми комнатами…
$299,950
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Коттедж 5 комнат в Лакатамия, Кипр
Коттедж 5 комнат
Лакатамия, Кипр
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Resale five bedroom detached house for sale in Agios Athanasios - Limassol province, with 30…
$497,548
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Дом 5 спален в Лакатамия, Кипр
Дом 5 спален
Лакатамия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
? Five-Bedroom Modern Home for SALE! ✨ Welcome to your beautiful home in Lakatamia, Agios N…
$430,480
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Коттедж 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 110 м²
Продается двухэтажный двухквартирный дом с двумя спальнями и подвалом в тихом и привлекатель…
$166,164
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Дом 7 спален в Лакатамия, Кипр
Дом 7 спален
Лакатамия, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 550 м²
Villa is a two-floor building with a basement and swimming pool and it is constructed with e…
$19,54 млн
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Коттедж 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Продается двухэтажный дом для перепродажи в Лиопетри - провинция Фамагуста. Дом состоит из 8…
$138,562
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Вилла в Лакатамия, Кипр
Вилла
Лакатамия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная индивидуальная вилла с частным бассейном, джакузи и высококлассными функциями Про…
$823,271
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Discover a beautifully designed project of two family homes located in the center of Lakatam…
$354,192
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