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Дома в Паралимни, Кипр

виллы
46
37 объектов найдено
Дом 3 спальни в Протарас, Кипр
Дом 3 спальни
Протарас, Кипр
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Сбегите в рай Протараса и насладитесь воплощением роскошной жизни на этой потрясающей вилле.…
€375,000
Дом 3 спальни в Паралимни, Кипр
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Этаж 2
Каждая из этих резиденций с тремя спальнями идеально подходит как для отдыха, так и для пост…
€393,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Исследуйте эту исключительную коллекцию вилл, расположенных в мирном районе Агия Триада в Пр…
€474,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Исследуйте эту исключительную коллекцию вилл, расположенных в мирном районе Агия Триада в Пр…
€425,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Откройте для себя очарование этих потрясающих роскошных вилл в Протарасе, всего в нескольких…
€750,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Добро пожаловать в эксклюзивные роскошные виллы в Протарасе, всего в нескольких минутах ходь…
€770,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Откройте для себя очарование этих потрясающих роскошных вилл в Протарасе, всего в нескольких…
€650,000
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в живописном районе Пернера, вас ждет эксклюзивное закрытое сообщество, предла…
€460,000
Вилла 7 спален в Паралимни, Кипр
Вилла 7 спален
Паралимни, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 411 м²
Эта потрясающая роскошная вилла на берегу моря, расположенная в безмятежном и идиллическом р…
€2,80 млн
Вилла 4 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 4 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Бутик-жилой комплекс расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого залива Фиго…
€950,000
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Бутик-жилой комплекс расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого залива Фиго…
€830,000
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этот новый проект современных роскошных вилл предлагает уникальный образ жизни мира и отдыха…
€614,000
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этот новый проект современных роскошных вилл предлагает уникальный образ жизни мира и отдыха…
€594,000
Вилла 4 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 4 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Эта вилла на южной стороне особенная и очень привлекательная, с полной конфиденциальностью, …
€6,75 млн
Вилла 6 спален в Паралимни, Кипр
Вилла 6 спален
Паралимни, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 462 м²
Вы мечтаете о доме прямо на пляже, с бирюзовыми средиземноморскими волнами в метрах от вашей…
€6,38 млн
Вилла 6 спален в Паралимни, Кипр
Вилла 6 спален
Паралимни, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 375 м²
Вы мечтаете о доме прямо на пляже, с бирюзовыми средиземноморскими волнами в метрах от вашей…
€5,32 млн
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Этот отель расположен в Протарасе, туристическом районе на востоке Кипра, с такими же прекра…
€1,58 млн
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Красиво светлая и современная отдельная вилла с тремя спальнями, расположенная на тихом хреб…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни в Паралимни, Кипр
Вилла 3 спальни
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Эта вилла расположена на популярном юго-восточном побережье Кипра. Его расположение, окружен…
€450,000
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Протарас, Кипр
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Протарас, Кипр
Комнаты 6
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Продается вилла площадью 375 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Паралимни, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Паралимни, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,10 млн
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 140 кв.м В Протарасе. Из окон открывается вид на море. Недвижимость…
€1,50 млн
Вилла 3 спальни с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 165 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€650,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 131 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€400,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 162 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€466,140
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€670,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 133 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€540,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€600,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 156 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из одной спальн…
€520,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 175 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€650,000
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