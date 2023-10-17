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Муниципалитет Germasogeia
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Дома в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
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таунхаусы
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84 объекта найдено
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Дом 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
155 м²
Эта роскошная современная вилла с 3 спальнями расположена в районе Агиос Афанасиос, Лимассол…
€575,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
98 м²
Этот красивый мезонет с 2 спальнями расположен в туристической зоне Муттайака и выставлен на…
€385,000
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Дом 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
200 м²
2
Продается современный дом по индивидуальному проекту в Сфалангиотиссе / Агиос Афанасиос. Пос…
€1,50 млн
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Дом 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
230 м²
Дом расположен в зеленой зоне Лимассола/Гермасойя. Построенный в 1996 году и имеющий полное …
€730,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
105 м²
Дом с 2 спальнями в проекте площадью 21200 кв.м. 2 больших пейзажных бассейна с видом на мор…
€823,800
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
122 м²
Новый современный таунхаус с 3 спальнями в Потамос Гермасойя, всего в 600 м от моря, спокойн…
€770,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
133 м²
2
Новый проект домов в современном стиле в тихом районе Гермасойи. 17 домов с 2 или 3 уровнями…
€435,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
192 м²
Эта роскошная современная вилла с 3 спальнями расположена в районе Агиос Афанасиос, Лимассол…
€840,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
139 м²
В проекте есть 2,3 и 4-комнатные квартиры. В том числе пейзажный бассейн площадью 200 кв. м …
€611,800
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
186 м²
Новый, современный, роскошный дом с 4 спальнями, специально спроектированный профессиональны…
€750,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
478 м²
3
Продается новая роскошная современная отдельная вилла с 5 спальнями в районе Паниотис Гермас…
€1,60 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
237 м²
Привлекательная вилла с 5 спальнями в очень выгодном месте на вершине холма в «Зеленой зоне»…
€900,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
1 169 м²
23/25
На данный момент это настоящая жемчужина на рынке Кипра. Судя по всему, это самая прибыльная…
€10,59 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
153 м²
Таунхаус демонстрирует современный и изысканный дизайн, охватывающий три просторных уровня. …
€750,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
6
594 м²
Великолепная современная вилла, расположенная в самом престижном районе Лимассола - Потамос …
€4,30 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
6
600 м²
Эта новая современная вилла с панорамным видом на море расположена в тихом районе Джермасойи…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
6
6
650 м²
Расположенный в престижном районе Калогироя и в нескольких минутах ходьбы от новой Русской п…
€7,30 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
7
803 м²
Этот современный дом с захватывающим панорамным видом на море и горы расположен в эксклюзивн…
€6,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
186 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
€716,209
Рекомендовать
Таунхаус 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
186 м²
2
Продается таунхаус площадью 186 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€635,000
Рекомендовать
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
7
390 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
184 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
€649,280
Рекомендовать
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
160 м²
2
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€500,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
1
98 м²
2
Продается таунхаус площадью 98 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€350,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
7
6
1 004 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 1004 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€6,00 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
159 м²
3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€680,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
159 м²
3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€710,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
190 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
10
7
600 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
9
6
617 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€4,00 млн
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