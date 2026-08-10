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Дома в Гермасойе, Кипр

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213 объектов найдено
Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Этот безупречно ухоженный трехкомнатный дом, расположенный в конце мирного непроходимого туп…
$1,01 млн
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Расположенный в одном из самых престижных и востребованных жилых районов Лимассола, Potamos …
$1,01 млн
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Особняк 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Особняк 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Откройте для себя этот прекрасно отремонтированный 2-комнатный мезонет, расположенный в очен…
$404,001
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Современная отдельно стоящая трехкомнатная вилла в настоящее время строится в Гермасогее, од…
$1,27 млн
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Дом 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Эта современная 4-спальная недвижимость с отдельным кварталом горничных и не жалела средств,…
$2,27 млн
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Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 3
Современные 2-комнатные апартаменты в Гермасогии, Лимассол Это бутик-трехэтажное здание всег…
$516,785
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Дом 5 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Расположенная в престижном районе Гермасогии, эта исключительная недвижимость предлагает ред…
$3,10 млн
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Дом 8 комнат в Гермасойя, Кипр
Дом 8 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 8
Количество спален 5
Площадь 816 м²
Откройте для себя исключительную роскошную резиденцию в одном из самых престижных холмистых …
$5,20 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Современная вилла с 4 спальнями - Sfalangiotissa, Germasogeia, Limassol Эта исключительная …
$2,21 млн
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Мы предлагаем красивый, трехэтажный таунхаус в желательном районе. Этот просторный дом имеет…
$887,288
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Дом 6 комнат в Гермасойя, Кипр
Дом 6 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 508 м²
Количество этажей 3
В престижном районе Потамос Гермасогея предлагается к продаже исключительная вилла с пятью с…
$4,97 млн
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John Taylor Cyprus
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс, расположенный на престижных холмах Гермасогии в Лимассоле,…
$1,22 млн
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Продается очаровательный таунхаус, расположенный в очень востребованной туристической зоне М…
$437,882
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 560 м²
Откройте для себя новый стандарт роскошной жизни Эта современная частная вилла, расположенн…
$4,96 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Прекрасная хорошо оборудованная вилла, расположенная в тихом жилом районе Гермасогии. Этот п…
$1,14 млн
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Добро пожаловать в дом своей мечты — изысканную виллу с 3 спальнями, которая органично сочет…
$1,12 млн
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$894,736
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Дом 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в востребованном жилом районе Potamos Germasogeia, этот хорошо представленный …
$409,835
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Дом 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Дом 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 196 м²
Окунитесь в мир утонченной элегантности, где роскошь и спокойствие сливаются воедино. Распол…
$1,99 млн
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John Taylor Cyprus
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Особняк 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Особняк 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Отличная возможность владеть красиво отремонтированным 2-комнатным мезонетом в престижном ра…
$919,308
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 353 м²
Предлагается прекрасная отдельно стоящая вилла на продажу в востребованном районе Гермасойя.…
$1,75 млн
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Дом 7 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 7 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 620 м²
Удобства: сауна, бассейн, зона барбекю, домашний театр, джакузи, тренажерный зал, подпольное…
$5,15 млн
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Дом 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Недавно отремонтированный 4+1 Спальня Отдельная вилла в районе пляжа Дасуди Титулы доступны…
$1,45 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Ощутите суть роскоши в этом новом проекте, где вас ждет премиальный образ жизни. Погрузитесь…
$2,80 млн
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Дом 7 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 7 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 7
Этаж 4
Эта красивая 4-уровневая вилла, завершенная в 2022 году, расположена в популярном районе Гер…
$2,29 млн
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Вилла в Гермасойя, Кипр
Вилла
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Продается: Современная отдельно стоящая вилла на стадии строительства в популярном районе Ге…
$1,15 млн
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Дом 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Проект состоит из 5 уникальных продуманных вилл, обеспечивающих спокойствие и конфиденциальн…
$1,80 млн
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Таунхаус в Гермасойя, Кипр
Таунхаус
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этот современный жилой комплекс предлагает изысканный подход к современной средиземноморской…
$894,736
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
3-комнатный дом Апартаменты и жилые пространства Этот предстоящий дом с 3 спальнями и 3 ван…
$987,248
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Отремонтированный 3-комнатный дом в самом сердце Гермасогеи - с титульным актом! Ищете стиль…
$879,132
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