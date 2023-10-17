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Дома в Муниципалитет Germasogeia, Кипр

виллы
53
таунхаусы
15
84 объекта найдено
Дом 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Эта роскошная современная вилла с 3 спальнями расположена в районе Агиос Афанасиос, Лимассол…
€575,000
Дом 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Этот красивый мезонет с 2 спальнями расположен в туристической зоне Муттайака и выставлен на…
€385,000
Дом 4 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Этаж 2
Продается современный дом по индивидуальному проекту в Сфалангиотиссе / Агиос Афанасиос. Пос…
€1,50 млн
Дом 4 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Дом расположен в зеленой зоне Лимассола/Гермасойя. Построенный в 1996 году и имеющий полное …
€730,000
Дом 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Дом с 2 спальнями в проекте площадью 21200 кв.м. 2 больших пейзажных бассейна с видом на мор…
€823,800
Дом 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Новый современный таунхаус с 3 спальнями в Потамос Гермасойя, всего в 600 м от моря, спокойн…
€770,000
Дом 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Этаж 2
Новый проект домов в современном стиле в тихом районе Гермасойи. 17 домов с 2 или 3 уровнями…
€435,000
Дом 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 192 м²
Эта роскошная современная вилла с 3 спальнями расположена в районе Агиос Афанасиос, Лимассол…
€840,000
Дом 2 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 2
Площадь 139 м²
В проекте есть 2,3 и 4-комнатные квартиры. В том числе пейзажный бассейн площадью 200 кв. м …
€611,800
Дом 4 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 4 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 4
Площадь 186 м²
Новый, современный, роскошный дом с 4 спальнями, специально спроектированный профессиональны…
€750,000
Дом 5 спален в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 5
Площадь 478 м²
Этаж 3
Продается новая роскошная современная отдельная вилла с 5 спальнями в районе Паниотис Гермас…
€1,60 млн
Дом 5 спален в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 5
Площадь 237 м²
Привлекательная вилла с 5 спальнями в очень выгодном месте на вершине холма в «Зеленой зоне»…
€900,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Площадь 1 169 м²
Этаж 23/25
На данный момент это настоящая жемчужина на рынке Кипра. Судя по всему, это самая прибыльная…
€10,59 млн
Вилла 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Таунхаус демонстрирует современный и изысканный дизайн, охватывающий три просторных уровня. …
€750,000
Вилла 5 спален в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 594 м²
Великолепная современная вилла, расположенная в самом престижном районе Лимассола - Потамос …
€4,30 млн
Вилла 5 спален в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Эта новая современная вилла с панорамным видом на море расположена в тихом районе Джермасойи…
€2,50 млн
Вилла 6 спален в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 6 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Расположенный в престижном районе Калогироя и в нескольких минутах ходьбы от новой Русской п…
€7,30 млн
Вилла 5 спален в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 803 м²
Этот современный дом с захватывающим панорамным видом на море и горы расположен в эксклюзивн…
€6,00 млн
Вилла 5 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Площадь 186 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
€716,209
Таунхаус 4 комнаты с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 186 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€635,000
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€1,50 млн
Коттедж 3 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Коттедж 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
€649,280
Таунхаус 5 комнат с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€500,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 98 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€350,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 004 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1004 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€6,00 млн
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€680,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€710,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,50 млн
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€4,50 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 617 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€4,00 млн
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