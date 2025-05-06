Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Konia
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Konia, Кипр

виллы
10
84 объекта найдено
Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Этаж 2
Это совершенно новая вилла, расположенная в очень востребованном жилом районе Конья в Пафосе…
$854,846
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Этаж 2
Это совершенно новая вилла, расположенная в очень востребованном жилом районе Конья в Пафосе…
$651,042
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Кония, Кипр
Дом 4 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
This moderns and luxurious villa is located at an attractive area in Konia,with panoramic vi…
$1,07 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Этот роскошный проект состоит из двух великолепных домов, прекрасно интегрированных в живопи…
$486,866
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Виллы в эксклюзивном закрытом сообществе, расположенном вокруг зеленой парковой зоны, в жела…
$799,366
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 2 спальни в Кония, Кипр
Дом 2 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Nestled in a rural setting, they provide tranquility and privacy, yet just a short drive fro…
$370,539
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Кония, Кипр
Дом 4 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Konia is a small village set on a hill, on the outskirts of the Paphos town. There are local…
$708,384
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Кония, Кипр
Дом 2 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Район расположен всего в 3 км или 5 минутах езды на машине от центра города Пафоса и крупней…
$430,254
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Престижный проект, состоящий из шести роскошных вилл, расположенных в уединенном жилом район…
$634,058
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Stunning three bedroom villa set in a serene residential area of Konia a traditional village…
$575,448
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Проект предлагает владельцам лучшее из обоих миров. Его расположение в сельской местности об…
$554,681
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Стильные и элегантные, эти виллы - удобный проект, расположенный в районе Конья в Пафосе со …
$583,107
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Ready brand new villa. Located in the Konia district, Paphos, on the top of the mountains fa…
$488,588
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Brand new luxurious project with 34 detached villas and 26 townhouses set in central green p…
$766,540
Оставить заявку
Дом 5 спален в Кония, Кипр
Дом 5 спален
Кония, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 498 м²
A luxurious and recently renovated home located in the exclusive neighborhood of Konia villa…
$1,84 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Великолепная трехкомнатная квартира в деревне Кония в районе Пафоса. Этот район очень популя…
$438,372
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Стильные и элегантные, эти виллы - удобный проект, расположенный в районе Конья в Пафосе со …
$577,446
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Кония, Кипр
Дом 4 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Великолепная вилла с четырьмя спальнями, расположенная в Конии, традиционной деревне с огром…
$2,15 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
An esteemed project comprising three opulent villas situated in the serene, upscale resident…
$642,995
Оставить заявку
Дом 5 спален в Кония, Кипр
Дом 5 спален
Кония, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Распространённая на 310 кв.м внутренних помещений, эта вилла предоставляет достаточно места …
$1,92 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этот роскошный проект состоит из двух великолепных домов, прекрасно интегрированных в живопи…
$475,543
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Великолепная трехкомнатная квартира в деревне Кония в районе Пафоса. Этот район очень популя…
$448,810
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Кония, Кипр
Дом 4 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 343 м²
Этаж 3
Этот новый проект, расположенный на возвышенности в Конии, состоит из 8 вилл, предлагающих з…
$2,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла 5 комнат в Кония, Кипр
Вилла 5 комнат
Кония, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Представляем вам Amara Homes - престижный проект, состоящий из шести роскошных вилл, располо…
$578,574
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Кония, Кипр
Дом 4 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
A luxury development consisting of just 2 uniquely designed villas, located in Konia, one of…
$1,22 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Потрясающая вилла с тремя спальнями, расположенная в тихом жилом районе Конии, традиционной …
$554,009
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Кония, Кипр
Дом 4 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Modern four bedroom villa with elevator, located in the prestigious and tranquil quiet are o…
$760,025
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Стильные и элегантные, эти виллы - удобный проект, расположенный в районе Конья в Пафосе со …
$520,833
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
A two-storey house in Konia. It consists of 3 bedrooms and 2 bathrooms. The house has a cove…
$380,013
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Кония, Кипр
Дом 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Великолепные совершенно новые виллы с тремя спальнями, расположенные на тихой жилой улице в …
$623,036
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Konia, Кипр

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти