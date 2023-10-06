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147
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549 объектов найдено
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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
5
160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
190 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€545,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€525,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
187 м²
Welcome to the exquisite new villa development nestled in the highly sought-after residentia…
€535,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
3
133 м²
Продается вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, идеально расположенная в Гробницах Коро…
€367,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
165 м²
Это эксклюзивное закрытое здание с современными виллами и таунхаусами расположено в Конии, п…
€770,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
151 м²
Это эксклюзивное закрытое здание с современными виллами и таунхаусами расположено в Конии, п…
€664,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
109 м²
Это эксклюзивное закрытое здание с современными виллами и таунхаусами расположено в Конии, п…
€380,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
112 м²
Добро пожаловать в изысканный таунхаус, который помечает все коробки, независимо от того, ищ…
€295,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
215 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,30 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
5
304 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€910,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
168 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€980,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пафос, Кипр
4
247 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€695,000
Рекомендовать
Дом 14 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пафос, Кипр
28
14
594 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,99 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с крытой парковкой, в жилом комплексе, с property features coming soon
Пафос, Кипр
3
2
137 м²
Характеристики недвижимости: Вилла с тремя спальнями, занимающая площадь 151 кв. М, которая …
€663,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
3
167 м²
Добро пожаловать в эту недавно построенную современную виллу, расположенную в самом сердце У…
€465,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом
Пафос, Кипр
7
6
239 м²
3
Шикарная вилла с 4 спальнями. (V11) Оформленна в современном дизайне, расположена в сердце п…
€895,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4
6
386 м²
Проект является воплощением роскошной жизни во всей красе. Благодаря тщательному дизайну и э…
€4,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4
7
416 м²
Проект является воплощением роскошной жизни во всей красе. Благодаря тщательному дизайну и э…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
3
164 м²
Проект является воплощением роскошной жизни во всей красе. Благодаря тщательному дизайну и э…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Пафос, Кипр
5
6
467 м²
Расположенный среди уникальной, красивой прибрежной зоны Пафоса и с видом на вечный синий цв…
€3,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
3
154 м²
Эта современная, но уютная и теплая новая вилла является частью небольшого бутик-разработки …
€890,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
112 м²
Эта современная, но уютная и теплая новая вилла является частью небольшого бутик-разработки …
€680,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
126 м²
Вы хотите новый дом на Кипре, но не слишком беспокоитесь о том, чтобы жить на первой линии и…
€220,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Anavargos, Кипр
4
3
380 м²
Этот двухквартирный таунхаус чрезвычайно просторен и хорошо оборудован. Он спроектирован и п…
€425,000
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Вилла 2 спальни
Пафос, Кипр
2
3
119 м²
Превосходный трехкомнатный полностью меблированный таунхаус на продажу в знаменитом парке Эл…
€320,000
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Дом 4 спальни с видом на море, с видом на город
Пафос, Кипр
4
297 м²
1
Продается таунхаус площадью 297 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€740,000
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Параметры недвижимости в Пафос, Кипр
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