Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Пафос
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в муниципалитете Пафос, Кипр

;
виллы
149
таунхаусы
15
дуплексы
6
375 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Premium Premium
Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 14 м²
Виллы Kings BeachРасположенные в очень желанном районе Гробницы королей, Kings Beach Villas …
$569,647
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Stasis Estates
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Написать в Telegram
Дом 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Очаровательный 2-спальный таунхаус в Като Пафосе Расположен в нескольких минутах ходьбы от м…
$406,080
Оставить заявку
Бунгало в муниципалитет Пафос, Кипр
Бунгало
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 762 м²
Продается современный бунгало с 4 спальнями в Героскипу, Пафос — T House. Дом сочетает совре…
$1,47 млн
Оставить заявку
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
4 Bedroom Villa - детали спальни (расширенный) Вилла с 4 спальнями повышает комфорт с щедро …
$775,014
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 335 м²
Мы рады предложить вам эту прекрасную возможность! Старомодное полуотдельное здание, располо…
$384,927
Оставить заявку
Дом 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Вилла с 3 спальнями - Като Пафос Эта роскошная вилла с 3 спальнями расположена в оживленном…
$1,04 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
LDV InvestLDV Invest
Дом 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
2-спальный таунхаус расположен на первой линии к морю в самом сердце Като Пафоса. Обладая за…
$472,186
Оставить заявку
Дом 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Вилла с 3 спальнями - Като Пафос Эта роскошная вилла с 3 спальнями расположена в оживленном…
$1,04 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Продаётся современная отдельно стоящая вилла по проекту, предлагающая комфорт и стиль в само…
$530,403
Оставить заявку
Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
Продается: Современная отдельно стоящая вилла, предлагается по проекту в популярном районе T…
$592,492
Оставить заявку
Дом 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Презентация великолепной двухкомнатной квартиры в востребованном универсальном районе Като П…
$401,796
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 242 м²
Описание объекта: Вилла № 25 комплекса Aquamarine Coastal Villas - это современная вилла с 4…
$1,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Просторная вилла с 4 спальнями на продажу в Cap St. George в Пафосе, рядом с 5-звездочным от…
$1,00 млн
Оставить заявку
Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 206 м²
Описание объекта: Вилла № 19 комплекса Aquamarine Coastal Villas - это современная вилла с 4…
$907,805
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 396 м²
Откройте для себя исключительную возможность владеть красиво спроектированной отдельной вилл…
$1,35 млн
Оставить заявку
Дом в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом
муниципалитет Пафос, Кипр
В самом центре Пафоса, всего в нескольких минутах от пляжей с голубым флагом, известных куро…
$1,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
Telegram Написать в Telegram
Дом 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этот умело выложенный таунхаус с тремя спальнями оптимизирует жилые помещения и предлагает ш…
$660,290
Оставить заявку
Дом 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 396 м²
Расположенный в самом сердце города Пафос, расположенный в желательном центральном месте и в…
$1,30 млн
Оставить заявку
Дом в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом
муниципалитет Пафос, Кипр
В прибрежном анклаве Пафоса - в нескольких шагах от береговой линии и культурных достопримеч…
$1,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 263 м²
Изысканная вилла с 4 спальнями в районе Святого Георгия, с потрясающим видом на море, распол…
$2,95 млн
Оставить заявку
Дом 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
2 Bedroom Villa - детали спальни (расширенная) Две спальни в этой вилле спроектированы как с…
$519,487
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 336 м²
3-комнатная роскошная вилла - Средиземноморье Элегантность Откройте для себя виллу, которая …
$1,86 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Вилла демонстрирует элегантную, современную эстетику с жилыми помещениями открытого плана и …
$651,111
Оставить заявку
Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Описание объекта: Вилла № 50 в жилом комплексе Pelagos Beachfront Residences — это уникальна…
$936,352
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 206 м²
Описание объекта: Вилла № 41 от Aquamarine Coastal Villas - это современная вилла с 4 спальн…
$1,28 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 166 м²
Описание объекта: Вилла № 21 в жилом комплексе Pelagos Beachfront Residences - это уникальна…
$1,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Описание объекта: Вилла № 35 от Aquamarine Coastal Villas - это современная вилла с 4 спальн…
$1,12 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Дом в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 173 м²
В самом центре Пафоса представлен новый бизнес‑класс проект, который открывает исключительны…
$1,04 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Три спальни Дом на первом этаже (на 2-этажном здании) в Пафосе Рекомендуется для жилого или …
$399,467
Оставить заявку
Особняк 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Особняк 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Откройте для себя воплощение роскоши и комфорта с этим элегантным 2-комнатным мезонетом, иде…
$365,271
Оставить заявку

Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти