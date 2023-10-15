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55 объектов найдено
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Вилла 5 спален
Polis Chrysochous, Кипр
5
4
205 м²
This freshly renovated stone bungalow in Droushia village sets a new standard in eco-friendl…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
5
541 м²
Современные резиденции, расположенные на песчаных пляжах Лачи в Полис Хрисохус. Комплекс сос…
€1,85 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
4
147 м²
Красивый прибрежный загородный комплекс, который предлагает идеальную недвижимость для прода…
€494,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
5
541 м²
Современные резиденции, расположенные на песчаных пляжах Лачи в Полис Хрисохус. Комплекс с…
€1,85 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
5
160 м²
Вилла находится в живописной деревне Аргака. Комплекс состоит из вилл с 4 спальнями на прод…
€506,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
4
155 м²
Гарний заміський комплекс на узбережжі, 3- та 4- спальні вілли на продаж в районі Поліса, по…
€494,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с общественным бассейном, с Gymnasium, с landscaped gardens
Полис, Кипр
2
87 м²
Удобства: Два больших жилых бассейна, оборудованных шезлонгами, зонтиками и мощеными зонами …
€190,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с Double Glazing, с солнечными панелями, с Landscaped Grounds
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
109 м²
Удобства: Ориентирован около 2 больших открытых бассейнов для жителей, асфальтированный внут…
€250,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном
Polis Chrysochous, Кипр
4
3
168 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€980,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Продроми, Кипр
3
1
94 м²
1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€125,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с furnishings
Polis Chrysochous, Кипр
1
84 м²
1
Идеальное расположение данного 2-спального углового Танхауса обусловлено пешей доступностью …
€125,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
170 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€567,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
155 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 155 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€494,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
172 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€539,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
179 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€568,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
201 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€523,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
183 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€544,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
177 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€523,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
224 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€615,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
224 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€615,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
224 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€605,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
199 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 199 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€539,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
172 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€541,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
172 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€532,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
179 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€596,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
221 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€539,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
221 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€539,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
3
147 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 147 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€539,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
4
245 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€583,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
4
247 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€695,000
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