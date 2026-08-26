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Дома в Polis Chrysochous, Кипр

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Полис
17
55 объектов найдено
Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Продается: отдельная вилла, на стадии строительства Эта красивая отдельная вилла на стадии …
$566 541
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Дом 4 спальни в Полис, Кипр
Дом 4 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Специальное предложение до конца августа 2026 года Нет НДС Самые премиальные и спокойные ви…
$1,59 млн
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Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 3
Потрясающая вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенная в эксклюзивном закрытом…
$542 060
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Расположен в тихом и нетронутом районе, откуда открывается потрясающий вид на город Полис, п…
$215 658
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Дом 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Продается 3-спальный таунхаус в Пафосе, район Продроми. Проект расположен в тихом, нетронуто…
$289 362
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Дом 4 спальни в Полис, Кипр
Дом 4 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Специальное предложение до конца августа 2026 года Нет НДС Самые премиальные и спокойные ви…
$1,59 млн
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Дом 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Продается потрясающий внеплановый отдельно стоящий дом, расположенный в спокойном районе Пол…
$566 541
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Таунхаус в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этот готовый к заселению таунхаус с 3 спальнями спроектирован для функционального и комфортн…
$303 393
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
3-комнатные виллы – утонченное пространство у моря Предназначенные для больших семей или тех…
$954 894
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Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Cobalt Heights — Современный таунхаус с 2 спальнями в Полисе, Кипр Cobalt Heights — это п…
$410 861
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Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 2
Продается: Этот замечательный смежный дом-вилла предлагает комфортное проживание с 3 спальня…
$291 177
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Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Эта вилла на стадии строительства предлагает комфортную жизнь с современными решениями. Прос…
$566 541
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Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта красивая отдельно стоящая вилла предлагает комфортную жизнь в тихом районе По…
$467 097
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Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Cobalt Heights — Современный таунхаус с 2 спальнями в Полисе, Кипр Cobalt Heights — это п…
$357 733
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Бунгало в Полис, Кипр
Бунгало
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Для продажи: это современное, готовое к ключу бунгало в красивом Полис Хризохус предлагает и…
$403 313
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Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта отдельно стоящая вилла на этапе строительства предлагает современное проживан…
$652 804
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Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта великолепная отдельно стоящая вилла по плану предлагает современное жилье с к…
$751 890
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Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Этот качественный проект предлагает апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, роскошные …
$535 066
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Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта великолепная отдельно стоящая вилла по плану предлагает современное жилье с к…
$964 177
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Описание объекта: Вилла № 24 в деревне Агнадес — это прекрасная прибрежная вилла с 3 спальня…
$615 480
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Площадь 184 м²
Описание объекта: Вилла № 31 в деревне Агнадес - это прекрасная прибрежная вилла с 3 спальня…
$653 163
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Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Площадь 131 м²
Cobalt Heights — Престижная вилла с 3 спальнями в Полисе, Кипр Cobalt Heights — это прест…
$541 912
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Дом 2 спальни в Полис, Кипр
Дом 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
$214 128
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Дом 2 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 2 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Продается 2-спальный таунхаус в Пафосе, район Продроми. Проект расположен в тихом, нетронуто…
$214 128
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Дом 4 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 4 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 456 м²
Вилла с спальней 3+1 – изысканная приморская жизнь Виллы с тремя спальнями в заливе Акамас в…
$1,61 млн
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
4 Спальня вилла - утонченное пространство, конфиденциальность и средиземноморский комфорт Эт…
$585 668
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Бунгало в Полис, Кипр
Бунгало
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Для продажи: это современное, готовое к ключу бунгало в красивом Полис Хризохус предлагает и…
$403 313
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Дом 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Это очень востребованная недвижимость в Полисе, Кипр, известная своей нетронутой природной с…
$408 887
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Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Площадь 438 м²
Agnades Village – Вилла № 1, жизнь у моря среди природы в Полисе Прекрасная вилла с 3 спа…
$494 000
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Дом 5 спален в Полис, Кипр
Дом 5 спален
Полис, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 477 м²
Вилла с пятью спальнями - Пиннакл из Seafront Prestige Виллы с пятью спальнями являются жемч…
$2,49 млн
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Типы недвижимости в Polis Chrysochous

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Polis Chrysochous, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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