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Дома в Koinoteta Kissonergas, Кипр

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виллы
69
117 объектов найдено
Дом 7 спален в Киссонерга, Кипр
Дом 7 спален
Киссонерга, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 730 м²
Эксклюзивная вилла с индивидуальным дизайном, построенная по самым высоким стандартам, гаран…
$6,14 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается потрясающая вилла по проекту, расположенная в спокойном районе Киссонерга. Этот со…
$1,41 млн
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Дом 4 спальни в Киссонерга, Кипр
Дом 4 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Современная 4-комнатная вилла с видом на море в Киссонерге Расположенная в закрытом комплек…
$2,29 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Продается просторная вилла с 5 спальнями в комплексе Olivia III, Пафос. Дом предлагает комфо…
$797,975
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Дом 5 спален в Киссонерга, Кипр
Дом 5 спален
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Пятиспальная спальня обставлена второй линией к морской вилле, с видом на море, в уникальной…
$2,12 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Maris Verde Villas — Элегантные роскошные виллы на побережье Кипра Maris Verde Villas пре…
$827,626
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 245 м²
Продается роскошный дом с 5 спальнями и панорамным видом на море в Sunset Breeze, Пафос. Про…
$1,58 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 447 м²
Роскошная 5-комнатная пляжная вилла в Пафосе с частным садом и бассейном. Расположенная в бе…
$3,92 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Для продажи: Готовы к переезду в конце 2028 года Испытайте современное прибрежное проживан…
$541,139
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Дом 7 спален в Киссонерга, Кипр
Дом 7 спален
Киссонерга, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 377 м²
Вилла с 7 спальнями - Пиннакл из роскоши, живущий в Пафосе Эта вилла с 7 спальнями является …
$2,02 млн
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Дом 7 спален в Киссонерга, Кипр
Дом 7 спален
Киссонерга, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 470 м²
Вилла с 7 спальнями - Пиннакл из роскоши, живущий в Пафосе Эта вилла с 7 спальнями является …
$2,25 млн
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Дом 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Дом 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 279 м²
Современный жилой проект, расположенный в районе Киссонерги в Пафосе. Расположенный в желате…
$1,38 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Продается: отдельно стоящая вилла на первой линии моря в Киссонерге, востребованной прибрежн…
$2,10 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Maris Verde Villas — Роскошная жизнь у моря на Кипре Maris Verde Villas предлагает роскош…
$899,645
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Продается вилла с 3 спальнями в комплексе Lyra Villas, Пафос. Современный проект от надеж…
$555,791
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Для продажи: Готовы к переезду в конце 2028 года Откройте для себя эксклюзивную коллекцию …
$541,139
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается современное жилье с 4 спальнями в комплексе Olivia III, Пафос. Просторный дом соче…
$680,626
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Maris Verde Villas — Роскошь на побережье Кипра Maris Verde Villas переосмысливают поняти…
$827,626
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Дом 5 спален в Киссонерга, Кипр
Дом 5 спален
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 537 м²
Выдающаяся 5-спальная современная вилла на границах Киссонерги и Пейи с фантастическим морем…
$4,49 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Идеально расположенный в деревне Киссонерга между Пафосом и знаменитым пляжем Корал Бэй. Ряд…
$1,06 млн
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Дом 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Дом 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Современный жилой проект, расположенный в районе Киссонерги в Пафосе. Расположенный в желате…
$813,978
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Дом 8 спален в Киссонерга, Кипр
Дом 8 спален
Киссонерга, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 990 м²
8-комнатная вилла - Ultimate Beachfront Вилла с 8 спальнями является жемчужиной этой престиж…
$6,68 млн
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Продается современная квартира с 3 спальнями в комплексе MITO Seaview, Пафос. Квартира включ…
$843,741
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Для продажи: Готовы к переезду в конце 2028 года Откройте для себя прекрасную коллекцию со…
$541,139
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Дом 4 спальни в Киссонерга, Кипр
Дом 4 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Эксклюзивная разработка установлена в востребованном склоне холма Киссонерги, Пафос. Проект …
$1,23 млн
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Дом 3 спальни в Киссонерга, Кипр
Дом 3 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Современная вилла Sea View в Нижней Хлораке Расположенная в тихом жилом районе Нижней Хлорак…
$919,070
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Дом 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Дом 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
2 Спальня Таунхаус. Расположен вдоль живописной береговой линии Киссонерги, Пафос. Resort -…
$634,225
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Для продажи: Готовы к переезду в конце 2028 года Представляем эксклюзивную разработку крас…
$539,249
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Welcome to Amber Homes, premier project in Paphos, Cyprus. This exclusive development in Kis…
$549,527
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 411 м²
Количество этажей 4
На продажу предлагается полностью готовая к заселению отдельно стоящая вилла, представляющая…
$4,06 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Kissonergas, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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