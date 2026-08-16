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Дома в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

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виллы
14
73 объекта найдено
Дом 6 спален в Пиргос, Кипр
Дом 6 спален
Пиргос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Мы представляем этот прекрасный 6-спальный отдельно стоящий дом в туристической зоне Пиргоса…
$1,06 млн
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Дом 3 спальни в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Дом 3 спальни
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Эта вилла с 3 спальнями расположена недалеко от всех удобств и с легким доступом к Лимассолу…
$1,40 млн
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
3-спальный мезонет, расположенный в Пиргосе, Лимассол. Ключевые особенности Площадь покрыти…
$424,453
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Виллы выполнены в двух стилях - КУЛЬТУРА и НАТУРА, соответственно, дизайнер показывает богат…
$8,04 млн
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 381 м²
Виллы выполнены в двух стилях - КУЛЬТУРА и НАТУРА, соответственно, дизайнер показывает богат…
$3,71 млн
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Дом 4 спальни в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Дом 4 спальни
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
Прекрасная вилла с спальней 3+1 в туристической зоне Пиргос, в нескольких минутах ходьбы от …
$1,45 млн
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Вилла в Пиргос, Кипр
Вилла
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Продается дом с 4+1 спальнями и бассейном на большом участке земли в Пиргосе. Дом расположе…
$1,82 млн
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Дом 5 спален в Пиргос, Кипр
Дом 5 спален
Пиргос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Пиргос, Лимассол участок 650-700м2, дом 250-300м2 5 спален, 3 ванные комнаты, отдельное бе…
$856,000
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 404 м²
Виллы выполнены в двух стилях - КУЛЬТУРА и НАТУРА, соответственно, дизайнер показывает богат…
$3,78 млн
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Дом 2 комнаты в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Дом 2 комнаты
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
В закрытом жилом комплексе недалеко от побережья Лимассола, в туристическом районе Пиргос, п…
$801,886
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Вилла в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Вилла
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на стадии строительства с современной планировкой, расположенная в престижно…
$815,660
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Вилла в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Вилла
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 406 м²
Количество этажей 2
Продается: Эта современная, строящаяся отдельно стоящая вилла предлагает 406 м2 роскошного в…
$5,07 млн
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 401 м²
Виллы выполнены в двух стилях - КУЛЬТУРА и НАТУРА, соответственно, дизайнер показывает богат…
$3,77 млн
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 470 м²
Виллы выполнены в двух стилях - КУЛЬТУРА и НАТУРА, соответственно, дизайнер показывает богат…
$4,85 млн
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Виллы выполнены в двух стилях - КУЛЬТУРА и НАТУРА, соответственно, дизайнер показывает богат…
$4,19 млн
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 349 м²
Виллы выполнены в двух стилях - КУЛЬТУРА и НАТУРА, соответственно, дизайнер показывает богат…
$3,26 млн
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
Расположенная в востребованном жилом районе Пиргоса, Лимассол, эта элегантная вилла с 3 спал…
$917,560
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Вилла в Пиргос, Кипр
Вилла
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Продается: современная сблокированная вилла, находящаяся на этапе строительства, расположенн…
$547,889
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 381 м²
Виллы выполнены в двух стилях - КУЛЬТУРА и НАТУРА, соответственно, дизайнер показывает богат…
$3,71 млн
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 343 м²
Виллы выполнены в двух стилях - КУЛЬТУРА и НАТУРА, соответственно, дизайнер показывает богат…
$3,95 млн
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Вилла в Пиргос, Кипр
Вилла
Пиргос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная шестикомнатная вилла площадью около 400 м2, расположенная на обширном, красиво бла…
$1,56 млн
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Виллы выполнены в двух стилях - КУЛЬТУРА и НАТУРА, соответственно, дизайнер показывает богат…
$3,37 млн
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Виллы выполнены в двух стилях - КУЛЬТУРА и НАТУРА, соответственно, дизайнер показывает богат…
$6,39 млн
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 381 м²
Виллы выполнены в двух стилях - КУЛЬТУРА и НАТУРА, соответственно, дизайнер показывает богат…
$3,57 млн
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Дом 6 комнат в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Дом 6 комнат
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Площадь 748 м²
Количество этажей 3
Разположен директно на брега на морето в Лимасол, този емблематичен комплекс на брега на мор…
$14,29 млн
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Отдельный дом с тремя спальнями в Пиргосе, Лимассол, построенный в 2012 году и предлагаемый …
$441,240
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 473 м²
Виллы выполнены в двух стилях - КУЛЬТУРА и НАТУРА, соответственно, дизайнер показывает богат…
$3,65 млн
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Дом 5 спален в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Дом 5 спален
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Роскошная вилла с 5 спальнями для продажи или аренды в Пиргосе, Лимассол. Расположенная неда…
$3,78 млн
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Дом 4 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 4 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
Отдельная вилла в туристическом районе Пиргос, Лимассол. Ключевые особенности Площадь 184 к…
$1,56 млн
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Виллы выполнены в двух стилях - КУЛЬТУРА и НАТУРА, соответственно, дизайнер показывает богат…
$3,94 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

с садом
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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