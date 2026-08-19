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Дома в Полисе, Кипр

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виллы
8
28 объектов найдено
Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 4
Площадь 142 м²
Описание объекта: Вилла № 2 в деревне Аргака, район 6, продается в Полисе. Построенная по са…
$577,798
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Великолепная трехкомнатная вилла всего в нескольких минутах ходьбы от частного песчаного пля…
$649,256
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Дом 4 спальни в Полис, Кипр
Дом 4 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Великолепная вилла с четырьмя спальнями всего в нескольких минутах ходьбы от частного песчан…
$3,90 млн
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Описание объекта: Вилла № 25 в деревне Агнадес - это прекрасная прибрежная вилла с 3 спальня…
$615,480
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Дом 2 спальни в Полис, Кипр
Дом 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
$214,128
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Описание объекта: Вилла № 24 в деревне Агнадес — это прекрасная прибрежная вилла с 3 спальня…
$615,480
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Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
3-комнатные виллы – утонченное пространство у моря Предназначенные для больших семей или тех…
$954,894
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Дом 4 спальни в Полис, Кипр
Дом 4 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Специальное предложение до конца августа 2026 года Нет НДС Самые премиальные и спокойные ви…
$1,59 млн
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Вилла с тремя спальнями, расположенная в Polis Chrysochous. Дом состоит из гостиной / столов…
$698,127
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Великолепная трехкомнатная вилла всего в нескольких минутах ходьбы от частного песчаного пля…
$767,302
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Великолепная трехкомнатная вилла всего в нескольких минутах ходьбы от частного песчаного пля…
$649,256
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Виллы для продажи в районе Полис хризочу района Пафос с беспрепятственным видом на море. С в…
$636,270
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Современная средиземноморская вилла с бассейном и садом на крыше - Полис, Пафос Эта красиво…
$538,213
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 4
Площадь 160 м²
4 Спальня вилла - утонченное пространство, конфиденциальность и средиземноморский комфорт Эт…
$585,668
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Площадь 202 м²
Описание объекта: Вилла № 26 в деревне Агнадес - это прекрасная прибрежная вилла с 3 спальня…
$615,480
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Виллы для продажи в районе Полис хризочу района Пафос с беспрепятственным видом на море. С в…
$762,580
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Бунгало в Полис, Кипр
Бунгало
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Для продажи: это современное, готовое к ключу бунгало в красивом Полис Хризохус предлагает и…
$403,313
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Дом 5 спален в Полис, Кипр
Дом 5 спален
Полис, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 477 м²
Вилла с пятью спальнями - Пиннакл из Seafront Prestige Виллы с пятью спальнями являются жемч…
$2,49 млн
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Необычайное развитие 28 вилл, предназначенных для гармонизации и улучшения образа жизни их з…
$933,472
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Дом 4 спальни в Полис, Кипр
Дом 4 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Специальное предложение до конца августа 2026 года Нет НДС Самые премиальные и спокойные ви…
$1,59 млн
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Площадь 184 м²
Описание объекта: Вилла № 31 в деревне Агнадес - это прекрасная прибрежная вилла с 3 спальня…
$653,163
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Дом 4 спальни в Полис, Кипр
Дом 4 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Великолепная вилла с четырьмя спальнями всего в нескольких минутах ходьбы от частного песчан…
$743,693
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Чудесная вилла с тремя спальнями, расположенная на вершине холма в деревне Нео Хорио, предла…
$708,279
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Дом 3 спальни в Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Виллы для продажи в районе Полис хризочу района Пафос с беспрепятственным видом на море. С в…
$583,150
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Бунгало в Полис, Кипр
Бунгало
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Для продажи: это современное, готовое к ключу бунгало в красивом Полис Хризохус предлагает и…
$403,313
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Дом 4 комнаты в Полис, Кипр
Дом 4 комнаты
Полис, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Элитный, жилой комплекс вилл, в самом живописном районе Кипра Полис - Акамас
$1,39 млн
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Cobalt Heights это востребованная недвижимость в тихом городке Полис, Кипр, известном своей …
$564,931
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 553 м²
Valterra Estates предлагает роскошное жилье с просторным подвалом, включающим складские поме…
$2,15 млн
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