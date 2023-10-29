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9 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
5
541 м²
Современные резиденции, расположенные на песчаных пляжах Лачи в Полис Хрисохус. Комплекс сос…
€1,85 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
4
147 м²
Красивый прибрежный загородный комплекс, который предлагает идеальную недвижимость для прода…
€494,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
5
541 м²
Современные резиденции, расположенные на песчаных пляжах Лачи в Полис Хрисохус. Комплекс с…
€1,85 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
5
160 м²
Вилла находится в живописной деревне Аргака. Комплекс состоит из вилл с 4 спальнями на прод…
€506,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Полис, Кипр
4
155 м²
Гарний заміський комплекс на узбережжі, 3- та 4- спальні вілли на продаж в районі Поліса, по…
€494,000
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Таунхаус 2 спальни с общественным бассейном, с Gymnasium, с landscaped gardens
Полис, Кипр
2
2
87 м²
Удобства: Два больших жилых бассейна, оборудованных шезлонгами, зонтиками и мощеными зонами …
€190,000
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Полис, Кипр
5
4
294 м²
2
Вилла V2 находится в живописной деревне в комплексе, состоящем из вилл с 3 и 4 спальнями в …
€506,000
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Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings
Полис, Кипр
1
419 м²
1
Продается вилла площадью 419 кв.м В Пафосе. Из окон открывается великолепный вид на море. У …
€2,95 млн
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Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Полис, Кипр
1
172 м²
1
Элитный жилой комплекс расположен у самой кромки воды в районе города Полис. Этот замечатель…
€905,500
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