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Дома в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр

Dromolaxia
17
17 объектов найдено
Дом 4 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 4 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Комплекс является местом для 21, трех / четырех спальных домов, которые поставляются с вариа…
$476,732
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Дом 4 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 4 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 193 м²
Этот комплекс в современном стиле расположен в 3 км от Ларнаки и предлагает легкий доступ к …
$560,002
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Вилла 4 комнаты в Dromolaxia, Кипр
Вилла 4 комнаты
Dromolaxia, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
For sale a four-bedroom house on a large area with a garden of 345 m2. The project is at the…
$481,235
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Дом 3 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 3 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Красивая двухэтажная недвижимость на продажу, с просторной верандой и потрясающим садом. Это…
$439,078
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Дом 3 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 3 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
2-этажный Дом с бассейном на продажу с тремя спальнями, в тихом пригороде Ларнаки. Дом постр…
$472,009
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Дом 3 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 3 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
А. Дом на продажу с тремя спальнями, в тихом пригороде Ларнаки. Дом построен из высококачест…
$417,124
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Дом 6 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 6 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 649 м²
A house in Larnaca. Plot is 5376 sq. m. Covered areas of the house are 649 sq. m. Paved yard…
$1,95 млн
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Дом 4 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 4 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Комплекс является местом для 21, трех / четырех спальных домов, которые поставляются с вариа…
$498,651
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Дом 3 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 3 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
The project is situated on a great plot in a quiet, family-friendly neighbourhood of Larnaca…
$363,726
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Дом 4 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 4 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Разработчики выдающейся коллекции роскошных домов в новейшем сообществе Ларнаки, области с н…
$517,445
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Дом 3 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 3 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Красивое бунгало, расположенное на большом участке в сельском, тихом и семейном районе Ларна…
$414,946
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Дом 4 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 4 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Разработчики выдающейся коллекции роскошных домов в новейшем сообществе Ларнаки, области с н…
$494,700
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Дом 3 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 3 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
A beautiful detached house in a prime location in Dromolaxia area for sale. It’s very close …
$250,659
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Дом 5 спален в Dromolaxia, Кипр
Дом 5 спален
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 263 м²
Разработчики выдающейся коллекции роскошных домов в новейшем сообществе Ларнаки, области с н…
$562,934
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Дом 3 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 3 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Detached Villa in Dromolaxia area for sale. The villa is located in a nice area, close to a …
$277,195
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Дом 3 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 3 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
A gorgeous modern bungalow with private pool in Dromolaxia area in Larnaca province for sale…
$414,132
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Дом 3 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 3 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Detached Villa in Dromolaxia area for sale. The villa is located in a nice area, close to a …
$267,006
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Параметры недвижимости в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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