  Грузия
  Батуми
  Жилой комплекс A Sector

Жилой комплекс A Sector

Батуми, Грузия
Цена по запросу
Оплата криптовалютой
5
ID: 183
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.03.2026

Местонахождение

  Страна
    Грузия
  Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  Город
    Батуми
  Адрес
    улица Мегоброба, 2

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей
    Количество этажей
    20

О комплексе

  • 20-ти этажный жилой комплекс
  • Завершение строительства  — апрель 2024
  • Апартаментов всего  — 247 / Апартаментов на этаже  — 13
  • Расположен на первой береговой линии, 120 метров до моря

 

ИНФРАСТРУКТУРА

 

  • Консьерж
  • Ресепшен
  • Частный пляж
  • Игровая комната
  • Пляжный ресторан
  • Подземный паркинг
  • Коммерческие площади
  • Управляющая компания

 

ОСОБЕННОСТИ

 

  • 2 больших лифта
  • Панорамные окна
  • В комплексе есть газ
  • Свободная планировка
  • Алюминиевые стеклопакеты
  • Балконы выполнены из алюминия
  • Все апартаменты с видом на море
  • Система противопожарной безопасности

 

СОСТОЯНИЕ

 

Белый Каркас:

 

  • Стяжка пола
  • Готовый балкон  
  • Электропроводка
  • Отопительные трубы
  • Входная железная дверь
  • Алюминиевые стеклопакеты
  • Оштукатуренные перегородки
  • Центральные стояки (газ, вода, канализация)

 

Комплектация под ключ будет доступна за дополнительную плату, ближе к завершению строительства!

 

 

ДИСТАНЦИЯ

 

  • Море  — 120 м
  • Ботанический сад  — 1.5 км
  • Батуми  — 2 км / Старый город  — 6 км
  • Кобулети  — 20 км
  • Турция  — 25 км
  • Горнолыжный курорт (Годердзи) — 114 км
  • Тбилиси — 365 км
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 51.2 – 69.4
Цена за м², USD 1,110 – 2,000
Цена квартиры, USD 58,608 – 138,800
Квартиры Пентхаус
Площадь, м² 798.3
Цена за м², USD 812
Цена квартиры, USD 648,000
Квартиры Студия
Площадь, м² 26.4 – 39.0
Цена за м², USD 1,150 – 1,380
Цена квартиры, USD 36,432 – 44,850

Батуми, Грузия
