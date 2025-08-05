Жилой комплекс STATUS HOUSE

Status House — современный жилой комплекс в районе Нового Бульвара Батуми, всего в 270 метрах от моря и набережной. Комплекс сочетает стильную архитектуру, панорамные виды, комфорт и высокую инвестиционную привлекательность.
Преимущества комплекса:
• 270 метров до моря
• Панорамные окна и красивые виды
• Современные планировки
• Высокие потолки
• Закрытая территория и охрана 24/7
• Консьерж-сервис и дизайнерские холлы
• Спортивные и детские площадки
• Благоустроенный двор и велопарковка
• Скоростные лифты
• Развитая инфраструктура рядом
• 5 минут пешком до парка и набережной
• Отличный вариант для жизни и инвестиций
Локация
Комплекс расположен на улице Адлиа, рядом с Новым Бульваром, Metro City, ресторанами, парками и пляжем. Удобная транспортная доступность и близость аэропорта делают локацию особенно комфортной как для проживания, так и для сдачи в аренду.
О комплексе
18-этажный жилой комплекс выполнен по современным технологиям с использованием качественных материалов. Панорамное остекление, дизайнерские входные группы и продуманная инфраструктура создают комфортную среду для жизни и отдыха.
Апартаменты
В комплексе представлены студии, квартиры с 1, 2 и более спальнями площадью от 29 до 85 м² с балконами и современными европейскими планировками.
Лот НП029РМ