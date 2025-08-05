Жилой комплекс STATUS HOUSE

Status House — современный жилой комплекс в районе Нового Бульвара Батуми, всего в 270 метрах от моря и набережной. Комплекс сочетает стильную архитектуру, панорамные виды, комфорт и высокую инвестиционную привлекательность.

Преимущества комплекса:

• 270 метров до моря

• Панорамные окна и красивые виды

• Современные планировки

• Высокие потолки

• Закрытая территория и охрана 24/7

• Консьерж-сервис и дизайнерские холлы

• Спортивные и детские площадки

• Благоустроенный двор и велопарковка

• Скоростные лифты

• Развитая инфраструктура рядом

• 5 минут пешком до парка и набережной

• Отличный вариант для жизни и инвестиций

Локация

Комплекс расположен на улице Адлиа, рядом с Новым Бульваром, Metro City, ресторанами, парками и пляжем. Удобная транспортная доступность и близость аэропорта делают локацию особенно комфортной как для проживания, так и для сдачи в аренду.

О комплексе

18-этажный жилой комплекс выполнен по современным технологиям с использованием качественных материалов. Панорамное остекление, дизайнерские входные группы и продуманная инфраструктура создают комфортную среду для жизни и отдыха.

Апартаменты

В комплексе представлены студии, квартиры с 1, 2 и более спальнями площадью от 29 до 85 м² с балконами и современными европейскими планировками.

Лот НП029РМ