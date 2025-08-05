  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилой комплекс STATUS HOUSE

Жилой комплекс STATUS HOUSE

Батуми, Грузия
от
$35,952
от
$108,260/м²
;
6
Оставить заявку
ID: 36744
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.05.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми
  • Адрес
    улица Адлиа, 5

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    18

О комплексе

Status House — современный жилой комплекс в районе Нового Бульвара Батуми, всего в 270 метрах от моря и набережной. Комплекс сочетает стильную архитектуру, панорамные виды, комфорт и высокую инвестиционную привлекательность.

Преимущества комплекса:
• 270 метров до моря
• Панорамные окна и красивые виды
• Современные планировки
• Высокие потолки
• Закрытая территория и охрана 24/7
• Консьерж-сервис и дизайнерские холлы
• Спортивные и детские площадки
• Благоустроенный двор и велопарковка
• Скоростные лифты
• Развитая инфраструктура рядом
• 5 минут пешком до парка и набережной
• Отличный вариант для жизни и инвестиций

Локация

Комплекс расположен на улице Адлиа, рядом с Новым Бульваром, Metro City, ресторанами, парками и пляжем. Удобная транспортная доступность и близость аэропорта делают локацию особенно комфортной как для проживания, так и для сдачи в аренду.

О комплексе

18-этажный жилой комплекс выполнен по современным технологиям с использованием качественных материалов. Панорамное остекление, дизайнерские входные группы и продуманная инфраструктура создают комфортную среду для жизни и отдыха.

Апартаменты

В комплексе представлены студии, квартиры с 1, 2 и более спальнями площадью от 29 до 85 м² с балконами и современными европейскими планировками.

Лот НП029РМ

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.
Гудаури, Грузия
от
$125,000
Многоквартирный жилой дом White Square Kavtaradze
Тбилиси, Грузия
от
$100,000
Апарт - отель Queen Residence
Батуми, Грузия
от
$57,000
Жилой комплекс Complex “Petra Sea Resort”
Батуми, Грузия
от
$1,622
Жилой комплекс Krtsanisi
Тбилиси, Грузия
от
$133,540
Вы просматриваете
Жилой комплекс STATUS HOUSE
Батуми, Грузия
от
$35,952
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Апарт - отель Archi Kokhta
Апарт - отель Archi Kokhta
Апарт - отель Archi Kokhta
Апарт - отель Archi Kokhta
Апарт - отель Archi Kokhta
Апарт - отель Archi Kokhta
Бакуриани, Грузия
от
$56,000
Количество этажей 5
Арчи запускает новый проект в самом популярном грузинском курорте Бакуриани. Горнолыжный курорт Бакуриани круглый год заполнен туристами и является прекрасным местом для инвестиций. Покупка квартиры в Арчи Кохте может быть безопасной инвестицией для вас, чтобы арендовать или использовать ее …
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Archi Grand Avenue
Многоквартирный жилой дом Archi Grand Avenue
Многоквартирный жилой дом Archi Grand Avenue
Многоквартирный жилой дом Archi Grand Avenue
Тбилиси, Грузия
от
$65,647
НДС
Год сдачи 2029
Премиум проживание на Grand AvenueОткройте для себя Grand Проспект Арчи, современный жилой комплекс на улице Дадиани, всего в нескольких шагах от станции метро Наджаладзеви и недалеко от стадиона Динамо. Наслаждайтесь идеальным сочетанием удобства города и безмятежного комфорта.Продуманный д…
Агентство
PB Property
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
PB Property
Языки общения
English
Многоквартирный жилой дом South Valley
Многоквартирный жилой дом South Valley
Многоквартирный жилой дом South Valley
Многоквартирный жилой дом South Valley
Многоквартирный жилой дом South Valley
Показать все Многоквартирный жилой дом South Valley
Многоквартирный жилой дом South Valley
Тбилиси, Грузия
от
$45,000
Год сдачи 2027
Количество этажей 11
Южная долина является первым комплексом премиум-класса в Новой Фонихале.Это эксклюзивное закрытое сообщество, созданное с учетом вашего ежедневного комфорта.Зеленая зона площадью 10 000 квадратных метров разделена на 5 зон для отдыха и занятий спортом. Чтобы обеспечить ваш комфорт, все необх…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
ВНЖ Грузии через покупку недвижимости: что изменилось с 1 марта 2026 года
17.02.2026
ВНЖ Грузии через покупку недвижимости: что изменилось с 1 марта 2026 года
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
21.11.2025
Green Cape Batumi: готовые квартиры у моря с рассрочкой и ипотекой
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
26.08.2025
Как получить грузинское гражданство. Условия получения паспорта Грузии по различным критериям
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
24.06.2025
Инвестиции в коммерческую недвижимость Батуми: как создать инновационный экопроект с высокой доходностью
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
13.06.2025
Не квартира, а дворец! Детальный обзор роскошной квартиры в Батуми
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Показать все публикации