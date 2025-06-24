Жилой комплекс Sky Castle

Уникальный инвестиционный проект на побережье Черного моря — Wyndham Grand Batumi Gonio Sky Castle. Это первый и единственный в Грузии роскошный курорт формата 5* All Inclusive, архитектура которого вдохновлена эстетикой орденского замка, сочетающей атмосферу старого мира и премиальный современный сервис.

Финансовые условия и доходность

Гарантированный доход: 10% годовых, фиксируется в договоре, выплачивается всем инвесторам ежегодно даже на этапе строительства.

Реальная доходность: До 17% годовых при выборе программы отельного управления.

Опция обратного выкупа: Застройщик готов выкупить недвижимость за 110% от первоначальной стоимости, обеспечивая абсолютную защиту вложенного капитала.

Капитализация: Доходность от перепродажи составляет от 30% в год.

Управление мирового класса: Объект находится под управлением Aimbridge Hospitality (крупнейшего оператора с портфелем из 1500+ отелей) в рамках глобального бренда Wyndham Hotels & Resorts.

Инновационная инфраструктура и Wellness

Масштабная инфраструктура комплекса занимает 27 115 м² и включает свыше 100 эксклюзивных объектов, доступных 365 дней в году:

Восстановление: 7 бассейнов и 3 SPA-центра, включая уникальные купальни под каменными сводами (Bathhouse under stone vaults) для глубокого расслабления.

Здоровье: Собственная передовая клиника репродуктивной медицины и 2 фитнес-центра.

Гастрономия: 12 ресторанов и баров, включая The Grand Hall, а также специальные меню (кошерная и халяльная кухня).

Впечатления: Секретная библиотека (Scriptorium Bar), Башня обсерватории, собственный благоустроенный пляж и вертолетная площадка.

Инвесторы становятся резидентами закрытого сообщества. Владение отельным номером открывает доступ к программам обмена RCI и ITC. Это позволяет владельцам бесплатно путешествовать и останавливаться в самых роскошных отелях Wyndham Hotels & Resorts по всему миру (более 110 стран и 9300 отелей).

Локация и преимущества юрисдикции

Расположение: Гонио — живописная зона с реликтовыми субтропическими растениями, 15 минут до центра Батуми, 7 минут до аэропорта, 5 минут до грузино-турецкой границы.

Налоговые льготы и ВНЖ: 0% налог на недвижимость в Грузии и право на получение вида на жительство.

Удобная оплата: Беспроцентная рассрочка до 60 месяцев (при первоначальном взносе 30%), возможность оплаты в различной валюте и криптовалюте, дистанционное оформление с регистрацией сделки в Министерстве юстиции.

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