Жилой комплекс Sky Castle

Уникальный инвестиционный проект на побережье Черного моря — Wyndham Grand Batumi Gonio Sky Castle. Это первый и единственный в Грузии роскошный курорт формата 5* All Inclusive, архитектура которого вдохновлена эстетикой орденского замка, сочетающей атмосферу старого мира и премиальный современный сервис.
Финансовые условия и доходность
Управление мирового класса: Объект находится под управлением Aimbridge Hospitality (крупнейшего оператора с портфелем из 1500+ отелей) в рамках глобального бренда Wyndham Hotels & Resorts.
Инновационная инфраструктура и Wellness
Инвесторы становятся резидентами закрытого сообщества. Владение отельным номером открывает доступ к программам обмена RCI и ITC. Это позволяет владельцам бесплатно путешествовать и останавливаться в самых роскошных отелях Wyndham Hotels & Resorts по всему миру (более 110 стран и 9300 отелей).
Локация и преимущества юрисдикции
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