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Жилой комплекс Sky Castle

Батуми, Грузия
Цена по запросу
Оплата криптовалютой
;
7
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ID: 38165
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми
  • Адрес
    1-й тупик Цминда Нино, 20

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2031
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

Уникальный инвестиционный проект на побережье Черного моря — Wyndham Grand Batumi Gonio Sky Castle. Это первый и единственный в Грузии роскошный курорт формата 5* All Inclusive, архитектура которого вдохновлена эстетикой орденского замка, сочетающей атмосферу старого мира и премиальный современный сервис.

 

 Финансовые условия и доходность

  • Гарантированный доход: 10% годовых, фиксируется в договоре, выплачивается всем инвесторам ежегодно даже на этапе строительства.
  • Реальная доходность: До 17% годовых при выборе программы отельного управления.
  • Опция обратного выкупа: Застройщик готов выкупить недвижимость за 110% от первоначальной стоимости, обеспечивая абсолютную защиту вложенного капитала.
  • Капитализация: Доходность от перепродажи составляет от 30% в год.

Управление мирового класса: Объект находится под управлением Aimbridge Hospitality (крупнейшего оператора с портфелем из 1500+ отелей) в рамках глобального бренда Wyndham Hotels & Resorts.

 

Инновационная инфраструктура и Wellness

  • Масштабная инфраструктура комплекса занимает 27 115 м² и включает свыше 100 эксклюзивных объектов, доступных 365 дней в году:
  • Восстановление: 7 бассейнов и 3 SPA-центра, включая уникальные купальни под каменными сводами (Bathhouse under stone vaults) для глубокого расслабления.
  • Здоровье: Собственная передовая клиника репродуктивной медицины и 2 фитнес-центра.
  • Гастрономия: 12 ресторанов и баров, включая The Grand Hall, а также специальные меню (кошерная и халяльная кухня).
  • Впечатления: Секретная библиотека (Scriptorium Bar), Башня обсерватории, собственный благоустроенный пляж и вертолетная площадка.

Инвесторы становятся резидентами закрытого сообщества. Владение отельным номером открывает доступ к программам обмена RCI и ITC. Это позволяет владельцам бесплатно путешествовать и останавливаться в самых роскошных отелях Wyndham Hotels & Resorts по всему миру (более 110 стран и 9300 отелей).

 

Локация и преимущества юрисдикции

  • Расположение: Гонио — живописная зона с реликтовыми субтропическими растениями, 15 минут до центра Батуми, 7 минут до аэропорта, 5 минут до грузино-турецкой границы.
  • Налоговые льготы и ВНЖ: 0% налог на недвижимость в Грузии и право на получение вида на жительство.
  • Удобная оплата: Беспроцентная рассрочка до 60 месяцев (при первоначальном взносе 30%), возможность оплаты в различной валюте и криптовалюте, дистанционное оформление с регистрацией сделки в Министерстве юстиции.

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Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Жилой комплекс Sky Castle
Батуми, Грузия
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