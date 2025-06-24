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Жилой комплекс

Батуми, Грузия
от
$62,000
от
$1,452/м²
;
25
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ID: 27030
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

Lagoon Resort — первый элитный частный резорт в Батуми под международным брендом Hilton.

Комплекс включает 320 лимитированных апартаментов, из которых только 100 предназначены для инвестиций.

Локация:

Проект расположен в районе Нового бульвара:

  • 3 минуты до моря

  • 5 минут до крупнейшего торгового центра Metro City

  • 7 минут до танцующих фонтанов и Аллеи героев

Типы апартаментов:

  • Студия — 32,7 м²

  • Апартаменты с одной спальней — 47 м²

  • Апартаменты с двумя спальнями — 67 м²

Условия покупки:

Инвестиционные апартаменты продаются по стандарту отеля "под ключ".
У инвестора есть возможность отдыхать в резорте 45 дней в году.

Жилой блок B предназначен для жизни и долгосрочной аренды.
Апартаменты продаются в формате белого каркаса, но возможен заказ отделки "под ключ".

Рассрочка от застройщика на 24 месяца:

Вариант 1:

  • Первоначальный взнос — 20%

  • Второй взнос — 20% в декабре 2025

  • Третий взнос — 20% в мае 2026

  • Четвёртый взнос — 40% в декабре 2026 (возможно с ипотекой)

Вариант 2:

  • Первоначальный взнос — 20%

  • Остаток — равными платежами в течение 24 месяцев

Лот П043ОЭ

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$62,000
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