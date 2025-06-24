Жилой комплекс

Lagoon Resort — первый элитный частный резорт в Батуми под международным брендом Hilton.
Комплекс включает 320 лимитированных апартаментов, из которых только 100 предназначены для инвестиций.
Локация:
Проект расположен в районе Нового бульвара:
3 минуты до моря
5 минут до крупнейшего торгового центра Metro City
7 минут до танцующих фонтанов и Аллеи героев
Типы апартаментов:
Студия — 32,7 м²
Апартаменты с одной спальней — 47 м²
Апартаменты с двумя спальнями — 67 м²
Условия покупки:
Инвестиционные апартаменты продаются по стандарту отеля "под ключ".
У инвестора есть возможность отдыхать в резорте 45 дней в году.
Жилой блок B предназначен для жизни и долгосрочной аренды.
Апартаменты продаются в формате белого каркаса, но возможен заказ отделки "под ключ".
Рассрочка от застройщика на 24 месяца:
Вариант 1:
Первоначальный взнос — 20%
Второй взнос — 20% в декабре 2025
Третий взнос — 20% в мае 2026
Четвёртый взнос — 40% в декабре 2026 (возможно с ипотекой)
Вариант 2:
Первоначальный взнос — 20%
Остаток — равными платежами в течение 24 месяцев
Лот П043ОЭ