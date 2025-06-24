Жилой комплекс

Lagoon Resort — первый элитный частный резорт в Батуми под международным брендом Hilton.

Комплекс включает 320 лимитированных апартаментов, из которых только 100 предназначены для инвестиций.

Локация:

Проект расположен в районе Нового бульвара:

3 минуты до моря

5 минут до крупнейшего торгового центра Metro City

7 минут до танцующих фонтанов и Аллеи героев

Типы апартаментов:

Студия — 32,7 м²

Апартаменты с одной спальней — 47 м²

Апартаменты с двумя спальнями — 67 м²

Условия покупки:

Инвестиционные апартаменты продаются по стандарту отеля "под ключ".

У инвестора есть возможность отдыхать в резорте 45 дней в году.

Жилой блок B предназначен для жизни и долгосрочной аренды.

Апартаменты продаются в формате белого каркаса, но возможен заказ отделки "под ключ".

Рассрочка от застройщика на 24 месяца:

Вариант 1:

Первоначальный взнос — 20%

Второй взнос — 20% в декабре 2025

Третий взнос — 20% в мае 2026

Четвёртый взнос — 40% в декабре 2026 (возможно с ипотекой)

Вариант 2:

Первоначальный взнос — 20%

Остаток — равными платежами в течение 24 месяцев

Лот П043ОЭ