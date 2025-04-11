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Жилой комплекс "NB Residence" (ХО)

Батуми, Грузия
от
$23,000
;
8
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ID: 21733
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    27

О комплексе

🔹Комплекс NB Residence расположен в 5 минутах от самого большого бульвара города и набережной. Рядом находятся остановки общественного транспорта, крупнейший французский супермаркет Carrefour в торговом центре Metro. Так же в этой локации действуют 2 крупнейших казино Eclipse и Grand Bellagio. Дом в процессе строительства, в первой половине 2025 года можно будет начать делать ремонт. Сдача комплекса 2024 года/первая половина 2025 года. Отличный инвестиционный вариант. Идеально подойдёт для последующей перепродажи, сдачи в аренду или собственного проживания на берегу Черного моря. 🔹Здесь, вы можете выбрать апартаменты с прекрасным панорамным видом на город, горы и Черное море. 🔹Рассрочки нет. Полная оплата.   🔹Срок сдачи объекта: 1 квартал 2025 года.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Жилой комплекс "NB Residence" (ХО)
Батуми, Грузия
от
$23,000
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