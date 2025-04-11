Жилой комплекс "NB Residence" (ХО)

🔹Комплекс NB Residence расположен в 5 минутах от самого большого бульвара города и набережной. Рядом находятся остановки общественного транспорта, крупнейший французский супермаркет Carrefour в торговом центре Metro. Так же в этой локации действуют 2 крупнейших казино Eclipse и Grand Bellagio. Дом в процессе строительства, в первой половине 2025 года можно будет начать делать ремонт. Сдача комплекса 2024 года/первая половина 2025 года. Отличный инвестиционный вариант. Идеально подойдёт для последующей перепродажи, сдачи в аренду или собственного проживания на берегу Черного моря. 🔹Здесь, вы можете выбрать апартаменты с прекрасным панорамным видом на город, горы и Черное море. 🔹Рассрочки нет. Полная оплата. 🔹Срок сдачи объекта: 1 квартал 2025 года.