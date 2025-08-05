Апарт-отель Oasis (ДЛ)

Комплекс расположен на 13 гектарах закрытой, прекрасно озелененной территории и полностью автономен!Возможна рассрочка. Первый взнос-20% Полная оплата- до декабря 2026 года. Продаются апартаменты с кухней, квартиры с одной и двумя спальнями в элитном закрытом жилом посёлке , расположенном в пригороде курорта Батуми на территории в 13 гектар на берегу Черного моря в окружении зелени. На территории комплекса расположены 4 бассейна, рестораны грузинской и международной кухни, магазины продуктов, бутики , салон красоты, акварорк, стоянка автомобилей, прачечная. Территория круглосуточно охраняется. Все квартиры отремонтированы по проектам лучший дизайнеров мира и оборудованы качественной мебелью и техникой. Владельцы квартир и аппартаментов имеют бесплатный доступ ко всей инфраструктуре комплекса. Предлагаемые квартиры расположены в блоке № 12 который уже построен и вводится в эксплуатацию в 2016 году. Возможна покупка в блоке №13 срок введения в эксплуатацию которого в 2015 году.

Лот П020ДЛ