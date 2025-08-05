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Апарт-отель Oasis (ДЛ)

Чакви, Грузия
от
$57,966
;
17
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ID: 20999
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Район
    Кобулетский муниципалитет
  • Город
    Чакви
  • Адрес
    улица Давида Агмашенебли, 16

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

Комплекс расположен на 13 гектарах закрытой, прекрасно озелененной территории и полностью автономен!Возможна рассрочка. Первый взнос-20% Полная оплата- до декабря 2026 года. Продаются апартаменты с кухней, квартиры с одной и двумя спальнями в элитном закрытом жилом посёлке , расположенном в пригороде курорта Батуми на территории в 13 гектар на берегу Черного моря в окружении зелени. На территории комплекса расположены 4 бассейна, рестораны грузинской и международной кухни, магазины продуктов, бутики , салон красоты, акварорк, стоянка автомобилей, прачечная. Территория круглосуточно охраняется. Все квартиры отремонтированы по проектам лучший дизайнеров мира и оборудованы качественной мебелью и техникой. Владельцы квартир и аппартаментов имеют бесплатный доступ ко всей инфраструктуре комплекса. Предлагаемые квартиры расположены в блоке № 12 который уже построен и вводится в эксплуатацию в 2016 году. Возможна покупка в блоке №13 срок введения в эксплуатацию которого в 2015 году.

Лот П020ДЛ

Местонахождение на карте

Чакви, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
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Финансы
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Новости застройщика

05.08.2025
Инвестиции в недвижимость Грузии: доходность, рост цен и новые проекты
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Апарт-отель Oasis (ДЛ)
Чакви, Грузия
от
$57,966
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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