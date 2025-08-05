Жилой комплекс Marina Club

Marina Club — премиальный жилой комплекс
Современный проект, разработанный ведущими архитекторами и дизайнерами в партнёрстве с Wyndham Hotels & Resorts.
Комплекс формирует новое качество городской среды и идеально вписывается в ритм современного города.
🏢 АРХИТЕКТУРА И КОНЦЕПЦИЯ
— 3 жилых блока
— 16 и 18 этажей
— единый подиум с внутренней инфраструктурой
— общая площадь комплекса — 105 000 м²
📊 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
— реализовано 94% объектов
— высокий спрос на недвижимость
— ограниченное количество доступных лотов
🏠 АПАРТАМЕНТЫ
— площади: от 28 до 110 м²
— стоимость: от 40 000 $ до 262 000 $
📅 СТАТУС ПРОЕКТА
— старт строительства: 2022 год
— завершение строительства: 2025 год
— комплекс готов
Лот НП019РМ