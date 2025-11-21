Жилой комплекс Квартира, которая зарабатывает

  1. Realting.com
Батуми, Грузия
от
$49,613
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
30
ID: 33132
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    21

Элементы интерьера

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🏙 Апартаменты бизнес-класса у моря | Дом сдан | Можно заезжать

Клубный жилой дом 
Современный комплекс уже построен и введён в эксплуатацию — можно сразу приступать к ремонту и заселению.

 

📍 Локация

  • 🌊 300 м до моря

  • 🌳 250 м до парка

  • 🛍 700 м до ТЦ Metro City

  • 10 минут до аэропорта

  • 🚶 5 минут до Центрального бульвара

Панорамные виды на горы и город

 

🏢 О доме

  • Клубный формат, бизнес-класс

  • 21 этаж, 1 корпус, 1 подъезд

  • Всего 300 апартаментов

  • 1 этаж — коммерческие помещения

  • Потолки 2,9 м

  • Монолитно-каркасная технология

  • 2 лифта

  • Дом газифицирован

  • Возможность объединения апартаментов

 

🛠 В какой кондиции сдаются апартаменты

Белый каркас — оптимальный формат для индивидуального дизайна:

 

🔧 Ремонт «под ключ» — от 650 $/м²
(мебель, техника, сантехника — можно сразу заехать или сдавать)

 

🧠 Инфраструктура внутри дома

Живите и работайте, не выходя из комплекса:

  • 🧑‍💻 Просторный коворкинг с зонами для работы и встреч

  • 🏋️‍♂️ Тренажёрный зал

  • 🚗 Подземный паркинг

  • 🧸 Детская площадка

  • 🚲 Комнаты хранения (велосипеды, коляски, спортинвентарь)

  • 🛎 Ресепшен и консьерж-сервис

  • 🔐 Охрана и видеонаблюдение 24/7

  • ⚡ Высокоскоростной интернет

  • 🧾 Профессиональная управляющая компания

 

💳 Условия покупки

  • Полная оплата

  • Возможна оплата в криптовалюте

  • 🔥 Акция:

    • ПВ 30%

    • Беспроцентная рассрочка до 20 месяцев

 

🏗 О застройщике

  • 17 завершённых проектов

  • 250 сотрудников в штате

  • 2 проекта в стадии строительства
    Надёжный девелопер с подтверждённой репутацией.

 

🤝 Сопровождение сделки

  • Подбор апартаментов под проживание или инвестиции

  • Полное юридическое сопровождение

  • Контроль ремонта «под ключ»

  • Помощь с управлением и сдачей в аренду

 

📞 Напишите или позвоните — подберу лучший вариант и расскажу об актуальных ценах.
Количество апартаментов ограничено.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 31.5
Цена за м², USD 1,575
Цена квартиры, USD 49,613

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Задайте все интересующие вопросы
