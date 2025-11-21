Жилой комплекс Квартира, которая зарабатывает

🏙 Апартаменты бизнес-класса у моря | Дом сдан | Можно заезжать
Клубный жилой дом
Современный комплекс уже построен и введён в эксплуатацию — можно сразу приступать к ремонту и заселению.
📍 Локация
🌊 300 м до моря
🌳 250 м до парка
🛍 700 м до ТЦ Metro City
✈ 10 минут до аэропорта
🚶 5 минут до Центрального бульвара
Панорамные виды на горы и город
🏢 О доме
Клубный формат, бизнес-класс
21 этаж, 1 корпус, 1 подъезд
Всего 300 апартаментов
1 этаж — коммерческие помещения
Потолки 2,9 м
Монолитно-каркасная технология
2 лифта
Дом газифицирован
Возможность объединения апартаментов
🛠 В какой кондиции сдаются апартаменты
Белый каркас — оптимальный формат для индивидуального дизайна:
🔧 Ремонт «под ключ» — от 650 $/м²
(мебель, техника, сантехника — можно сразу заехать или сдавать)
🧠 Инфраструктура внутри дома
Живите и работайте, не выходя из комплекса:
🧑💻 Просторный коворкинг с зонами для работы и встреч
🏋️♂️ Тренажёрный зал
🚗 Подземный паркинг
🧸 Детская площадка
🚲 Комнаты хранения (велосипеды, коляски, спортинвентарь)
🛎 Ресепшен и консьерж-сервис
🔐 Охрана и видеонаблюдение 24/7
⚡ Высокоскоростной интернет
🧾 Профессиональная управляющая компания
💳 Условия покупки
Полная оплата
Возможна оплата в криптовалюте
🔥 Акция:
ПВ 30%
Беспроцентная рассрочка до 20 месяцев
🏗 О застройщике
17 завершённых проектов
250 сотрудников в штате
2 проекта в стадии строительства
Надёжный девелопер с подтверждённой репутацией.
🤝 Сопровождение сделки
Подбор апартаментов под проживание или инвестиции
Полное юридическое сопровождение
Контроль ремонта «под ключ»
Помощь с управлением и сдачей в аренду
📞 Напишите или позвоните — подберу лучший вариант и расскажу об актуальных ценах.
Количество апартаментов ограничено.