Жилой комплекс клубного типа построен из кирпича и расположен в центре Батуми, в нескольких минутах ходьбы от пляжа, парков и торговых центров. Проект состоит из 2 блоков: в одном расположен отель 5* от международной сети Best Western Group, а во втором — резиденции для долгосрочного проживания. Управление осуществляется международной управляющей компанией — это обеспечивает профессионализм и гарантированную доходность для инвесторов. Комплекс состоит из двух 8-этажных зданий, располагает высококлассными резиденциями с приватными террасами и каминами, а также уединённой территорией, предоставляющей услуги как для спокойного, так и для энергичного семейного отдыха.
Инфраструктура включает ресторан грузинской кухни, фитнес & wellness, центры с винной терапией и другие современные удобства. Резиденты получат доступ к глобальной программе обмена отдыхом RCI, предлагающей проживание в отелях и апартаментах по всему миру, а также доступ к роскошной инфраструктуре курорта «ultra-all-inclusive» в Батуми, расположенного на площади 27 000 м² под брендом Wyndham Grand. Также застройщик предлагает опцию обратного выкупа недвижимости, с фиксацией в договоре и Министерстве Юстиции.
Резиденции
Отельные номера
Инфраструктура
Особые привилегии
Строительные технологии