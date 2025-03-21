Жилой комплекс клубного типа построен из кирпича и расположен в центре Батуми, в нескольких минутах ходьбы от пляжа, парков и торговых центров. Проект состоит из 2 блоков: в одном расположен отель 5* от международной сети Best Western Group, а во втором — резиденции для долгосрочного проживания. Управление осуществляется международной управляющей компанией — это обеспечивает профессионализм и гарантированную доходность для инвесторов. Комплекс состоит из двух 8-этажных зданий, располагает высококлассными резиденциями с приватными террасами и каминами, а также уединённой территорией, предоставляющей услуги как для спокойного, так и для энергичного семейного отдыха.



Инфраструктура включает ресторан грузинской кухни, фитнес & wellness, центры с винной терапией и другие современные удобства. Резиденты получат доступ к глобальной программе обмена отдыхом RCI, предлагающей проживание в отелях и апартаментах по всему миру, а также доступ к роскошной инфраструктуре курорта «ultra-all-inclusive» в Батуми, расположенного на площади 27 000 м² под брендом Wyndham Grand. Также застройщик предлагает опцию обратного выкупа недвижимости, с фиксацией в договоре и Министерстве Юстиции.



Резиденции

Студия — от 30,5 м² / Цена от $142,000.

С 1 спальней — от 65.91 м² / Цена от $283,500.

С 2 спальнями — от 112.4 м² / Цена от $475,000.

Отельные номера

Студия — от 32,4 м² / Цена от $149,500.

С 1 спальней — от 62.35 м² / Цена от $269,000.

С 2 спальнями — от 116.8 м² / Цена от $490,500.

Инфраструктура

Открытый плавательный бассейн.

Фитнес центр.

Wellness центр.

Детский центр.

Ресторан & Сомелье.

Детская площадка

Коворкинг.

Зимний сад.

Особые привилегии

Персональный ассистент 24/7.

VIP туры на автомобиле & вертолете.

Шеф-повар для организации индивидуального ужина.

Аренда автомобилей премиум-класса & трансфер.

Строительные технологии