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Жилой комплекс

Батуми, Грузия
от
$142,000
BTC
1.6890617
ETH
88.5309468
USDT
140 393.1998280
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ID: 25309
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

О комплексе

Жилой комплекс клубного типа построен из кирпича и расположен в центре Батуми, в нескольких минутах ходьбы от пляжа, парков и торговых центров. Проект состоит из 2 блоков: в одном расположен отель 5* от международной сети Best Western Group, а во втором — резиденции для долгосрочного проживания. Управление осуществляется международной управляющей компанией — это обеспечивает профессионализм и гарантированную доходность для инвесторов. Комплекс состоит из двух 8-этажных зданий, располагает высококлассными резиденциями с приватными террасами и каминами, а также уединённой территорией, предоставляющей услуги как для спокойного, так и для энергичного семейного отдыха. 
 

Инфраструктура включает ресторан грузинской кухни, фитнес & wellness, центры с винной терапией и другие современные удобства. Резиденты получат доступ к глобальной программе обмена отдыхом RCI, предлагающей проживание в отелях и апартаментах по всему миру, а также доступ к роскошной инфраструктуре курорта «ultra-all-inclusive» в Батуми, расположенного на площади 27 000 м² под брендом Wyndham Grand. Также застройщик предлагает опцию обратного выкупа недвижимости, с фиксацией в договоре и Министерстве Юстиции.
 

Резиденции

  •  Студия — от 30,5 м² / Цена от $142,000.
  •  С 1 спальней — от 65.91 м² / Цена от $283,500.
  •  С 2 спальнями — от 112.4 м² / Цена от $475,000.

 

Отельные номера

  •  Студия — от 32,4 м² / Цена от $149,500.
  •  С 1 спальней — от 62.35 м² / Цена от $269,000.
  •  С 2 спальнями — от 116.8 м² / Цена от $490,500.

 

Инфраструктура

  •  Открытый плавательный бассейн.
  •  Фитнес центр.
  •  Wellness центр.
  •  Детский центр.
  •  Ресторан & Сомелье.
  •  Детская площадка
  •  Коворкинг.
  •  Зимний сад.

 

Особые привилегии

  •  Персональный ассистент 24/7.
  •  VIP туры на автомобиле & вертолете.
  •  Шеф-повар для организации индивидуального ужина.
  •  Аренда автомобилей премиум-класса & трансфер. 

 

Строительные технологии

  •  Утепление и гидроизоляция фасада, фундамента и крыши.
  •  Газовое отопление в резиденциях.
  •  Автономный генератор.
  •  Гарантия на внутреннюю отделку.
  •  Гарантия на железобетонную конструкцию 150 лет.
  •  Стены из керамического блока 30 см.
  •  Особо прочные стеклопакеты REHAU.
  •  Улучшенная шумоизоляция.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 62.4 – 65.9
Цена за м², USD 4,301 – 4,314
Цена квартиры, USD 269,000 – 283,500
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 112.4 – 116.8
Цена за м², USD 4,199 – 4,226
Цена квартиры, USD 475,000 – 490,500
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 32.4
Цена за м², USD 5,540
Цена квартиры, USD 179,500
Квартиры Студия
Площадь, м² 30.5
Цена за м², USD 4,656
Цена квартиры, USD 142,000

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Жилой комплекс
Батуми, Грузия
от
$142,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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