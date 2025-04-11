Жилой комплекс «Downtown»

Next Downtown -элитный жилой комплекс, расположенный в историческом районе города, который на протяжении веков был эпицентром событий, служа коммерческим, деловым и жилым центром.

Проект включает в себя высококлассную инфраструктуру в центре города. На первом этаже разместятся бутики, стильные кафе и современные офисы. Кроме того, комплекс будет оснащён общей террасой на крыше, идеальной для отдыха.

Первоначальный взнос : 20%

Беспроцентная рассрочка : 18 месяцев

Цена за квадратный метр от 4900$

Дата проекта 2024-2025

Лот П025ОЭ