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Жилой комплекс «Downtown»

Батуми, Грузия
от
$143,570
;
12
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23346
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.12.2024

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

О комплексе

Next Downtown -элитный жилой комплекс, расположенный в историческом районе города, который на протяжении веков был эпицентром событий, служа коммерческим, деловым и жилым центром. 
Проект включает в себя высококлассную инфраструктуру в центре города. На первом этаже разместятся бутики, стильные кафе и современные офисы. Кроме того, комплекс будет оснащён общей террасой на крыше, идеальной для отдыха. 

Первоначальный взнос : 20%
Беспроцентная рассрочка : 18 месяцев
Цена за квадратный метр от 4900$
Дата проекта 2024-2025

Лот П025ОЭ

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

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Жилой комплекс «Downtown»
Батуми, Грузия
от
$143,570
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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