Жилой комплекс Ramada Encore by Wyndham

Апарт-отель Ramada Encore by Wyndham в Батуми — инвестиционно-привлекательный формат для получения стабильного дохода и роста стоимости недвижимости.

Комплекс расположен в ТОП-локации: всего 300 метров до моря и 5 минут пешком до пляжа. В шаговой доступности Новый бульвар, аквапарк, торговые центры, рестораны и вся ключевая туристическая инфраструктура города. Идеальное решение для посуточной аренды.

Проект представляет собой готовый инвестиционный продукт: студии, 1- и 2-комнатные апартаменты площадью от 31,9 до 82,1 м² с панорамными окнами и балконами. Все апартаменты сдаются с ремонтом «под ключ», включая мебель и технику — можно сразу заезжать или сдавать в аренду.

При полной оплате скидка 5%.

Формат апарт-отеля предусматривает развитую внутреннюю инфраструктуру: ресторан и бар, фитнес-клуб, лаунж-зоны, подземный паркинг, круглосуточную безопасность и консьерж-сервис.

Ramada Encore by Wyndham — часть международной сети Wyndham Hotels & Resorts, представленной более чем в 95 странах мира и объединяющей свыше 9 000 отелей. Это обеспечивает высокий уровень сервиса, узнаваемость бренда и стабильную загрузку, что усиливает инвестиционную привлекательность проекта.

