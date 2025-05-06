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Дома в Aglangia, Кипр

11 объектов найдено
Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 355 м²
The villa was erected in a 697m² plot around 1985 and consist of basement, ground floor and …
$1,16 млн
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
A house in Plati Aglantjias. This three-story house is situated in a dead end road, in a ver…
$955,460
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Дом 7 спален в Никосия, Кипр
Дом 7 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Два дома в Агланции, Никосия. Дом на первом этаже имеет площадь 183 кв. м и состоит из гости…
$491,252
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этот проект является нашей амбициозной жилой застройкой 22 частных домов, которые расположен…
$401,947
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Contemporary House in Aglantzia, Nicosia. This property is situated in a great neighborhood …
$646,021
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 456 м²
An astonishing 5 bedroom Villa located in Aglantzia area, Nicosia. This huge Villa except fo…
$1,03 млн
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Independent 4-bedroom house of 1993 with 200sq.m. covered areas in 560sq.m. plot. It has an …
$434,300
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Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
A 3-bedroom detached house is available for sale in Aglantzia It consists of an open-plan li…
$453,844
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
An ιndependent furnished 5 bedroom house in Platy Aglantzias, built in 2000, it has 350sq.m.…
$1,63 млн
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 241 м²
Этот проект является нашей амбициозной жилой застройкой 22 частных домов, которые расположен…
$1,70 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
A gorgeous detached three-bedroom house in Aglantzia. The house consists of two internal flo…
$899,796
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Параметры недвижимости в Aglangia, Кипр

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