Дома в Prodromos, Кипр

4 объекта найдено
Дом 3 спальни в Продромос, Кипр
Дом 3 спальни
Продромос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Уникальное архитектурное сокровище в отличном месте в районе Лимассола в деревне Продромос, …
$3,39 млн
Дом 3 спальни в Продромос, Кипр
Дом 3 спальни
Продромос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Уникальное архитектурное сокровище в отличном месте в районе Лимассола в деревне Продромос, …
$3,17 млн
Дом 2 спальни в Продромос, Кипр
Дом 2 спальни
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Уникальное архитектурное сокровище в отличном месте в районе Лимассола в деревне Продромос, …
$3,02 млн
AdriastarAdriastar
Вилла в Продромос, Кипр
Вилла
Продромос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная в безмятежной горной деревне Продромос, эта восхитительная вилла с 2 спальнями…
$536,287
