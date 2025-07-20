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Дома в Sotira Lemesou Municipality, Кипр

4 объекта найдено
Дом 3 спальни в Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Представляем современные дома, расположенные в спокойном анклаве деревни Сотира, Лимассол. Э…
$411,160
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Дом 3 спальни в Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Представляем современные дома, расположенные в спокойном анклаве деревни Сотира, Лимассол. Э…
$411,160
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Дом 4 спальни в Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Дом 4 спальни
Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Дом в районе Сотира Лимассола, в покрытом соснами районе с чувством леса в тихом месте с вид…
$913,688
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Sotira Lemesou Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Представляем современные дома, расположенные в спокойном анклаве деревни Сотира, Лимассол. Э…
$456,844
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Параметры недвижимости в Sotira Lemesou Municipality, Кипр

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