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Дома в Trimithousa, Кипр

6 объектов найдено
Дом 3 спальни в Trimithousa, Кипр
Дом 3 спальни
Trimithousa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Уникальный проект из восьми роскошных вилл расположен в тихом жилом районе Тремитусы, деревн…
$1,11 млн
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Дом 5 спален в Trimithousa, Кипр
Дом 5 спален
Trimithousa, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Хорошо построенный просторный дом с большим участком земли в живописном районе Пафоса подход…
$742,372
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Дом 3 спальни в Trimithousa, Кипр
Дом 3 спальни
Trimithousa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Уникальный проект из восьми роскошных вилл расположен в тихом жилом районе Тремитусы, деревн…
$1,11 млн
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TekceTekce
Дом 4 спальни в Trimithousa, Кипр
Дом 4 спальни
Trimithousa, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
Уникальная роскошная вилла с панорамным видом на море в тихом жилом районе Тремитуза, деревн…
$1,26 млн
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Дом 3 спальни в Trimithousa, Кипр
Дом 3 спальни
Trimithousa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Уникальный проект из восьми роскошных вилл расположен в тихом жилом районе Тремитусы, деревн…
$1,13 млн
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Дом 4 спальни в Trimithousa, Кипр
Дом 4 спальни
Trimithousa, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
Уникальная роскошная вилла с панорамным видом на море в тихом жилом районе Тремитуза, деревн…
$1,37 млн
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Параметры недвижимости в Trimithousa, Кипр

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