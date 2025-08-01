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Дома в Agios Theodoros Larn, Кипр

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Агиос Теодорос Скариноу, Кипр
Дом 4 спальни
Агиос Теодорос Скариноу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 245 м²
Потрясающая полностью отремонтированная вилла с видом на море, расположенная на прибрежной с…
$1,12 млн
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Вилла в Агиос Теодорос Скариноу, Кипр
Вилла
Агиос Теодорос Скариноу, Кипр
Количество спален 3
Этаж 1
Расположенный в оживленном центре Пафоса, предлагает исключительное сочетание роскоши и удоб…
$698,917
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Параметры недвижимости в Agios Theodoros Larn, Кипр

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