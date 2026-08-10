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Wohnviertel Fonctionnel et central
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Wohnviertel Fonctionnel et central
Jerusalem, Israel
von
$1,47M
In der 4. Etage eines neu errichteten und perfekt gepflegten Gebäudes gelegen, bietet diese 4-Zimmer-Wohnung moderne Einrichtung und optimalen Komfort. Helle und angenehme Wohnräume Großes Wohnzimmer mit direktem Zugang zu einer angenehmen Terrasse Breite und voll ausgestattete Küche, ideal …
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Wohnviertel A vendre superbe opportunitE neve tzedek florentin
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Tel-Aviv, Israel
von
$1,83M
ZUM VERKAUF - NEU TZEDEK / FLORENTIN Schöne Wohnung in einem neuen Gebäude, ideal gelegen an der Grenze zwischen Neve Tzedek und Florentin. HaRabi MiBachrach Straße Wohnung zunächst 4 Zimmer, umgewandelt in 3 Zimmer mit großem Wohnraum 2 Schlafzimmer 1 Badezimmer 4. Stock mit Aufzug 83 m2…
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Wohnviertel Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
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Wohnviertel Agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi spacieux
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Aschdod, Israel
von
$949,050
Groß und geräumig, großer Balkon von 21 m2 und ein weiterer kleiner Balkon aus dem Hauptschlafzimmer. In der Nähe von Bahnhof, Matnass, Schulen, Einkaufszentrum, Big und vieles mehr. Alle Rohrleitungen wurden ersetzt und das Haus wurde vor 7 Jahren komplett renoviert. Privatparkplatz, offene…
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TekceTekce
Wohnviertel Bonne affaire bel appartement de 5 pieces avec balcon et chambre de securite bonne orientation
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Aschdod, Israel
von
$882,450
Schöne 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Sicherheitsraum, klimatisiert, Doppelküche, Master-Suite mit Dusche und Toilette und Garderobe, gute Orientierung
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Wohnviertel Vieux nord basel kikar hamedina
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Wohnviertel Vieux nord basel kikar hamedina
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Tel-Aviv, Israel
von
$1,43M
Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Basel und Kikar Hamedina. Gut gepflegtes Gebäude. 2. Stock mit Aufzug. Drei Zimmer. 86 m2 Mamad oben. Shared Parking. Tolles, helles Wohnzimmer. Preis: 4 300 000
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Wohnviertel Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
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Aschdod, Israel
von
$2,165
Zu vermieten, schöne 4-Zimmer-Wohnung in der Nahal Snir Street, im Youd Alef Bezirk Ashdod. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock und verfügt über ein schönes Mirpeset, Klimaanlage, Parkplatz und eine Mamad. Ideale Lage in der Nähe von Geschäften, Synagogen, Schulen und allen Annehmlichkei…
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Wohnviertel appartement de luxe rare terrasse geante parkings prives amp prestations haut de gamme
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Jerusalem, Israel
von
$2,10M
Suchen Sie eine Wohnung mit einem außergewöhnlichen Finish, die große Räume, Privatsphäre und maximalen Komfort bietet? Das Gute ist für dich. Komplett renoviert, mit einem intelligenten Design und einem technischen Niveau unter den fortschrittlichsten auf dem Markt entworfen, zeichnet sich …
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Wohnviertel Appartement spacieux et bien situe
Wohnviertel Appartement spacieux et bien situe
Wohnviertel Appartement spacieux et bien situe
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Aschdod, Israel
von
$765,900
Schöne 4,5-Zimmer-Wohnung mit großem Wohnzimmer mit Blick auf einen Balkon Soccah. Eine große Küche mit viel Stauraum, 2 Toiletten, 2 Duschen, Parkplatz. Die Wohnung befindet sich in einem gepflegten Gebäude mit Zugang für Behinderte, 2 Lifte (Shabbat). zentrale und ruhige Lage. Gut gelegen …
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Wohnviertel A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
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Aschkelon, Israel
von
$715,950
Schönes Mini-Penthouse 4 Zimmer Balkon 18 Meter, . Komplett renoviert.. Gute Lage, in der Nähe von Kindergärten, gegenüber dem Zentrum, ein gepflegtes Gebäude
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Wohnviertel Appartement design rue alexandre yanai
Wohnviertel Appartement design rue alexandre yanai
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Tel-Aviv, Israel
von
$1,50M
ZUM VERKAUF – ALTER NORD - 82 m2 - 3 Stück - 3. Stock mit Aufzug - Balkon: 8 m2 - dreifache Ost-/West-/Süd-Exposition - 2 Badezimmer mit Dusche Miklat im Gebäude Verkauft möbliert Bau Tama38/1 (exzellente Investorenmöglichkeit) Vaad: 272 Arnona: 750
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Wohnviertel Dans un bel immeuble bon emplacement bonne occasion dans rue calme agreable neuf bel appartement
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Aschdod, Israel
von
$749,250
Sehr schönes 4-Zimmer-Garten Erdgeschoss mit Mamad, schöne Dienstleistungen, gut gelegen am Rande des Ezor Dalet, in der Nähe von Einkaufszentren, hochwertigen Bildungseinrichtungen und Synagogen
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Wohnviertel Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam
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Bat Yam, Israel
von
$666,000
Bezug: BY 231 Stadtteil: Innenstadt, nahe am Meer, Geschäfte und die neue Straßenbahn Bauen nach Tama 38 Schöne 3 Zimmer geräumig Fläche von 80 m2 Terrasse von 10 m2 2. Stock mit Aufzug Klimaanlage Privater Parkplatz Derzeit vermietet bei 4.600 NIS / Monat
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Wohnviertel A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv
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Tel-Aviv, Israel
von
$3,830
Bezug: 6999 Stadtteil: Sarona, in der Nähe aller Annehmlichkeiten 4 Stücke inklusive Mamad Fläche von 90 m2 Terrasse von 12 m2 12. Stock mit Aufzügen Klimaanlage 2 Badezimmer, 3 Toiletten Privater Parkplatz Dienstleistungen des Gebäudes: Wache und Fitnessraum Eintritt : 23/08/2026
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Wohnviertel Ideal pour investisseur
Wohnviertel Ideal pour investisseur
Jerusalem, Israel
von
$1,20M
Wohnung zum Verkauf - Rue Rabbi Hisda 58 Quadratmeter im Kataster. Freigabe von Wohnungen in etwa zweieinhalb Jahren. Was Sie nach dem Wiederaufbau erhalten: • Eine neue Wohnung von 103 m2 • Eine Terrasse von 12 m2 • Ein Lagerraum von 6 m2 • Ein privater Parkplatz • Ein völlig neues Gebäude…
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Wohnviertel rez de jardin dexception avec piscine calme residentiel rare sur le marche
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Jerusalem, Israel
von
$3,56M
In einer ruhigen und Wohnumgebung entdecken Sie dieses prächtige Gartengeschoss, das komplett geschmackvoll renoviert wurde und 150 m2 Wohnfläche und einen privaten Garten von 250 m2 bietet, der wunderschön eingerichtet ist. ✨ Innenausstattung 5,5 Zimmer Wohnung, einschließlich Mamad Hochwer…
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Wohnviertel Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
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Tel-Aviv, Israel
von
$1,03M
Preis runter! Mit 25, Rue Bnei Moshe, in der Nähe von Yehuda Maccabi, eine hervorragende Wohnung ausschließlich zum Verkauf. Etwa 74 m2 Wohnfläche, in Licht gebadet. Geräumig, elegant und renoviert. Zweiter Stock ohne Aufzug. Ruhige Straße. Mögliche zukünftige Entwicklung (TAMA)
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Wohnviertel Appartement rare kikar hamedina
Wohnviertel Appartement rare kikar hamedina
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Tel-Aviv, Israel
von
$3,43M
Seltene Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, im Bezirk Kikar Hamedina. Neues Ladengebäude. 4. Stock mit Aufzug. 160 m2 + 26 m2 Terrassen (18 + 8). Fünf Stück. 2 Badezimmer. 3 W.C. Große Master Suite mit Garderobe. 1 Parkplatz. 3 Ausstellungen. Mamad. Preis: 10.300.000
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Wohnviertel Har homa terrasse souccah
Wohnviertel Har homa terrasse souccah
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Jerusalem, Israel
von
$929,070
Wohnung zum Verkauf in Jerusalem, auf einer gesuchten Straße im Bezirk Har Homa. Standort privilegiert. In der Nähe von Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, Synagogen, Parks usw. 5. Stock auf 6 mit Aufzug. Vier Zimmer. 87 m2 + 15 m2 Terrasse mit offenem Blick. 3 Ausstellungen. 1 Parkpla…
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Wohnviertel A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe
Wohnviertel A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe
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Tel-Aviv, Israel
von
$18,32M
ZUM VERKAUF Entdecken Sie eine der exklusivsten Residenzen von Tel Aviv im renommierten White City Tower, nur wenige Schritte vom Strand entfernt, Neve Tzedek und Rothschild Boulevard. Diese außergewöhnliche Residenz von 400 m2 auf einer Ebene bietet einen spektakulären Panoramablick auf d…
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Wohnviertel Magnifique penthouse neuf a quelques pas de la plage
Wohnviertel Magnifique penthouse neuf a quelques pas de la plage
Wohnviertel Magnifique penthouse neuf a quelques pas de la plage
Aschdod, Israel
von
$1,80M
In einem Gebäude an der Frontlinie des Meeres, prächtiges neues Penthouse mit einer Terrasse von 100 m2, in einem hochwertigen und hochwertigen Projekt, viele Dienstleistungen
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Wohnviertel A louer
Wohnviertel A louer
Aschdod, Israel
von
$1,499
Apartment 2,5 Zimmer ideal gelegen auf hoher Etage mit Meerblick, mit Blick auf das Meer, nur wenige Minuten vom Strand entfernt und in der Nähe von Geschäften, Schulen, öffentlichen Verkehrsmitteln und allen Annehmlichkeiten. Geräumige und klimatisierte Wohnung. Erhältlich ab 01/09/2026
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Wohnviertel Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
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Wohnviertel Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
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Herzliya, Israel
von
$3,996
Bezug: 7000 Bezirk: Hertzliya Hills 4 Stücke inklusive Mamad Fläche von 113 m2 Terrasse von 13 m3 mit offenem Blick und Meer 12. Stock mit Aufzügen Klimaanlage 2 Badezimmer, 2 Toiletten 2 Parkplätze Keller Einrichtungen des Gebäudes: Wache, Fitnessraum, Country Club (Pool) Sauna / Hammam Vaa…
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Wohnviertel A louer
Wohnviertel A louer
Aschdod, Israel
von
$1,265
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Wohnviertel A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
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Wohnviertel A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
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Aschdod, Israel
von
$1,632
Bezug: 7001 District : Bet, in der Nähe von Transport und Geschäften Renoviertes Gebäude (nach Tama) 4 Zimmer (Wohnung in zwei geteilt) einschließlich Mamad Fläche von 108 m2 Terrasse 5. Stock mit Aufzug Klimaanlage Sofortige Einreise
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Wohnviertel Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$832,500
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Wohnviertel Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Wohnviertel Penthouse rare a la location a nayot museum residence
Wohnviertel Penthouse rare a la location a nayot museum residence
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Jerusalem, Israel
von
$5,828
Zu vermieten im renommierten Museum Residence Komplex in Jerusalem - außergewöhnliches Penthouse auf einer ganzen Etage! Im Herzen des begehrten Viertels Nayot gelegen, bietet dieses prächtige 5-Zimmer-Penthouse 149 m2 Wohnfläche und 125 m2 Terrassen (mirpesot) rund um die Wohnung. Dank se…
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Wohnviertel Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite
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Chadera, Israel
von
$1,08M
BZH Entdecken Sie dieses wirklich prestigeträchtige Penthouse, ideal gelegen direkt hinter dem Stadtzentrum, in einer der ruhigsten und begehrtesten Gegenden von Hadera, nur wenige Gehminuten von Geschäften, Transport, allen Annehmlichkeiten und dem französischsprachigen Beth'Habad entfernt.…
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Wohnviertel Magnifique maison privee avec vue sur la mer
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Chadera, Israel
von
$1,60M
Neu ?? Neu ?? Neu ?? ? Zu verkaufen – Givat Olga Ein Haus, das Sie auf den ersten Blick verlieben wird! ✨ Neu, High-End, voll ausgestattet Cottage ? Ca. 300 m2 gebaut auf einem Grundstück von ca. 250 m2 ?️ 7 geräumige und helle Zimmer ? Großanlage: Ein unabhängiger Keller von 3 Zimmern ✔️…
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Wohnviertel Appartement neuf a quelques pas de la mer
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Aschdod, Israel
von
$849,150
In einem Frontline-Meeresgebäude, 4-Zimmer-Wohnung neu und geräumig, in einem hochwertigen und hochwertigen Projekt
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Wohnviertel Central et au calme
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Jerusalem, Israel
von
$1,16M
Helle Wohnung mit 2 Terrassen und Parkplatz – Jerusalem In einer der angenehmsten Straßen der Gegend, Angelo Levi Bianchini, bietet diese Wohnung im 4. Stock eine perfekte Balance zwischen modernem Komfort und Lebensqualität. Mit insgesamt 80 m2, von denen 66 m2 bewohnbar sind, zeichnet es s…
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Wohnviertel A louer a tel aviv 2 pieces proche mer
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Tel-Aviv, Israel
von
$3,164
Angle Allenby/Geoula Sehr schönes restauriertes Gebäude Erste Etage mit Aufzug 2 Stücke, darunter eine Mamad Wohnfläche50 m2 Balkon 8 m2 Leise 288 Schekel vaad 600 Schekel, Arnona 9000NIS/Monat
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Wohnviertel Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Wohnviertel Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Wohnviertel Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
Aschdod, Israel
von
$639,360
ASHDOD, Bezirk Dalet: 5-Zimmer-Wohnung sehr gut gelegen, in der Nähe von Geschäften, Schulen, Kinderkrippen und Synagogen. Diese geräumige Wohnung bietet schöne Volumen, einen großen sonnigen Balkon mit freiem Blick. Schönes renoviertes und gepflegtes Gebäude, Mamad mit Sicherheitsstandards,…
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Wohnviertel Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
Wohnviertel Appartement neuf 3 pieces bat yam centre
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Bat Yam, Israel
von
$682,650
Anilevich Street — Bat Yam Preis: 2 050 000 Der beste Preis für eine neue Wohnung, die gerade vom Entwickler geliefert wurde! Eine seltene Gelegenheit, eine neue Wohnung zu erwerben, bereit zu bewegen, in einem modernen Gebäude mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen. Merkmale der Im…
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Wohnviertel Vue imprenable sur tout tel aviv
Wohnviertel Vue imprenable sur tout tel aviv
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Tel-Aviv, Israel
von
$1,67M
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im schönen Midtown Tower! Der Turm befindet sich im Herzen von Tel Aviv, in der Nähe der Gärten von Sarona, Azrieli, dem Stadtzentrum, und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit bequemen Ein- und Ausgängen zur Stadt leicht zu erreichen. Das Gebäude bietet u…
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Wohnviertel Bel appartement a ashdod
Wohnviertel Bel appartement a ashdod
Wohnviertel Bel appartement a ashdod
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Aschdod, Israel
von
$765,900
Youd Alef Bezirk, in einem ruhigen und gepflegten Gebäude, 4,5 Zimmer Wohnung gut angeordnet und geräumig. Sonnenterrasse, gut ausgestattet, zentrale Klimaanlage
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Wohnviertel Israel ashdod appartement de 5 pieces a vendre
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Aschdod, Israel
von
$639,360
ASHDOD, Bezirk Dalet: 5-Zimmer-Wohnung sehr gut gelegen, in der Nähe von Geschäften, Schulen, Kinderkrippen und Synagogen. Diese geräumige Wohnung bietet schöne Volumen und einen großen sonnigen Balkon mit freiem Blick. Schönes renoviertes und gepflegtes Gebäude, Mamad mit Sicherheitsstandar…
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Wohnviertel Appartement de 3 5 pieces renove au coeur calme du centre ville de hadera
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Chadera, Israel
von
$1,332
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Wohnviertel Dans les luxueuses tours
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Aschdod, Israel
von
$1,43M
Luxus-Wohnung 5 Zimmer in der Residenz "Hadkel" • In vorderster Linie des Meeres • Etwa 215 m2 Komfort und Luxus • Eine außergewöhnlich geräumige 5-Zimmer-Wohnung • Mamad • Unbehinderter Meerblick • In der Nähe vom Strand • Geräumig und hell • Große moderne Küche • 18 m2 sonnig Mirpeset mit …
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Wohnviertel Bon emplacement etage haut avec vue mer bel appartement renove A ne pas manquer
Wohnviertel Bon emplacement etage haut avec vue mer bel appartement renove A ne pas manquer
Aschkelon, Israel
von
$626,040
Gut gemacht! Schöne 5 Zimmer im Herzen der Stadt, komplett renoviert, Meerblick, 2 Aufzüge (Shabbat), Parkplatz im Keller
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Wohnviertel Centre ville cachere terrasse souccah
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Ra’anana, Israel
von
$1,665
Kurzzeitvermietung - Ra'anana - Special Tichri Holidays ??? Verfügbar ab einer Woche während der Zeit von Roch Hashana, Jom Kippur und Souccot. Mindestens 1 Woche – 5.000 pro Woche, ohne Strom. Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Ra'anana in diesem geräumigen 5-Zimmer-Duplex, ideal gelegen in…
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Wohnviertel A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
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Aschkelon, Israel
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$1,03M
Dalet: 4 Zimmer im stehenden Gebäude, in der Nähe des Strandes. Toller Meerblick. Hohes Niveau. Sofortige Einreise
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Wohnviertel Appartement a louer
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Aschdod, Israel
von
$866
District Bet: Wohnung 2.5 Zimmer renoviert, Klimaanlage (mazgan), 1. Etage, in der Nähe von Transport, kostenlos
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Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec mamad balcon et parking a cote du parc
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Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
zum ausschließlichen Verkauf In der Wohn- und Grüngegend von Bavli 5 Zohar Street Im 4. Stock, genießen Sie eine geräumige und helle Fassade Wohnung 3 Zimmer, 81 m2 + sonnige Terrasse von 11 m2 Süd- und Westorientierung Es umfasst ein Hauptschlafzimmer, ein Badezimmer mit Dusche und eine se…
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Wohnviertel Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
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Aschdod, Israel
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$792,540
Bezug: AS 1015 Bezirk: Youd Guimel 8-stöckiges Gebäude 5 Stücke inklusive Mamad Fläche von 132 m2 2 Terrassen 7. Stock mit 2 Aufzügen Klimaanlage Wohnung teilbar in 2 Einheiten (4 Zimmer + 1 Zimmer) 2 Badezimmer, 2 Toiletten Pachtwert bis 8 500 NIS/Monat Gemeinsame Parkplätze Sofort verfügbar
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Wohnviertel Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv
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Tel-Aviv, Israel
von
$1,65M
Seltenes Duplex-Penthouse in einem modernen Gebäude aus dem Jahr 2023, ideal gelegen vor den Toren von Florentin – einer der lebendigsten und beliebtesten Gegenden von Tel Aviv. Dieses außergewöhnliche Anwesen bietet rund 94 m2 Wohnfläche, die sich auf zwei Ebenen erstreckt und Privatsphäre…
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Wohnviertel Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
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Tel-Aviv, Israel
von
$1,17M
Für exklusiven Verkauf In einem neuen Immobilienprogramm unterzeichnet Carasso, Lieferung geplant in 2025 144 rue Ibn Gvirol In der Nähe von Basel-Komplex und Straßenbahn. Eine hervorragende funktionale Wohnung! 7. Stock! 2 Aufzüge im Gebäude 55 m2 Wohnfläche, plus einen luxuriösen überdac…
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Wohnviertel Entre gordon et la mer
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Tel-Aviv, Israel
von
$1,40M
Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Tel-Aviv, in der Nähe von Gordon und dem Meer! Gebäude klassifiziert mit viel Charakter. Renovierte Wohnung von hohem Standing. Zweiter Stock auf 3, ohne Aufzug. 4 Stück (Möglichkeit, leicht zu 3 Stück zurückzukehren). 2 W.C. 70 m2 + 11 m2 Terrasse mit offe…
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Wohnviertel Superbe penthouse vue mer
Wohnviertel Superbe penthouse vue mer
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Netanja, Israel
von
$2,09M
Hervorragendes Penthouse zum Verkauf in Netanya, im Bezirk Park Hayam, in der Nähe des Stadtzentrums. Neues und hochwertiges Gebäude, Lieferung 2026. Gebäude mit 3 Aufzügen, leerem Müll und Partyraum. 17. Etage von 17 Fünf Stück. 2 Badezimmer. 3 W.C. 156 m2 + 50 m2 Terrasse. Offene Sicht von…
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Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
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Tel-Aviv, Israel
von
$7,659
Bezug: 6855 Distrikt: Nördlich von Tel Aviv, nahe dem Hilton Hotel in einer ruhigen Straße 4,5 geräumige Zimmer einschließlich Mamad Fläche von 160 m2 2 Terrassen von je 10 m2 Aufzug Großer Aufenthalt Klimaanlage Ankleiden 2 Badezimmer, 2 Toiletten Privater Parkplatz Arnona : 3000 nis / 2 Mo…
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Wohnviertel Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement etage haut avec vue haut standing dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
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Tel-Aviv, Israel
von
$1,42M
Referenz: TL 2256 Bezirk: Sarona Der Bau findet im Zentrum von Tel Aviv statt, 3 Stück 70 m2 oder 75 m2 Sonnenterrassen zwischen 6 m2 und 15 m2 von 4 250 000 NIS 4 Stück 95,2 m2 + 12 m2 Sonnenterrasse von NIS 5 300 000 5 Stück 120,5 m2 + Sonnenterrasse von 12 m2 und 14 m2 unter 7 750 000 …
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Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
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Ra’anana, Israel
von
$1,10M
Schöne Oberfläche von 126 m2 netto. Wohnung im 4. Stock mit Mirpeset von 14 m2. Offene Ansicht. Renoviertes Gebäude. Parken. Downtown Raanana. Nahe allen Annehmlichkeiten. Sofort verfügbar. Schnellverkauf
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Wohnviertel Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$1,53M
Exklusiver Verkauf – Das schönste und beeindruckendste Penthouse im beliebten Katznelson-Viertel in Rishon LeZion! ? Penthouse 5 Zimmer auf einer Ebene, komplett renoviert ? 2014 Gebäude (außer Tama 38) ? Grundstücksfläche – 153 m2 gebaut ? Mirpeset (Sonnenterrasse) von 37 m2 ? Zusätzliche …
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Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
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Tel-Aviv, Israel
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$699,300
Bezug: TL 2502 Bezirk: Florentiner, in der Nähe aller Annehmlichkeiten, Shouk Lewinsky und 10 Gehminuten von Rotshild Verpassen Sie es nicht! Ideale Investition/Fuß an Land Gut gepflegtes Gebäude 2 Stück Fläche von 33 m2 Terrasse 4. Stock mit Aufzug Klimaanlage Derzeit vermietet bei 4500 nis / Monat
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Wohnviertel Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Wohnviertel Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
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Tel-Aviv, Israel
von
$4,16M
Sehr hochwertige Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im Bezirk Neve Tzedek! Luxusgebäude mit Fitnessraum, 24/7 Hausmeister und Außenpool. Schöne Aussicht auf ganz Tel-Aviv, Jaffa und das Meer! 4,5 Zimmer, 126 m2 + 12 m2 Balkon. 3 Schlafzimmer, darunter ein Hauptschlafzimmer von großem Luxus und…
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Wohnviertel Emplacement premium vieux nord
Wohnviertel Emplacement premium vieux nord
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Tel-Aviv, Israel
von
$1,99M
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in einer Premium-Lage im alten Norden, nur wenige Schritte vom Meer entfernt. 2. Stock, 110 m2, 4,5 Zimmer, 2 Badezimmer. Straßenseite, offene Ansicht mit hellem Meerblick. Ruhig und hell. Renoviert mit High-End-Finishes. 2 Wohnzimmer in der Wohnung. Kleiner …
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Wohnviertel Produit rare balcon souccah vue degagee et etage eleve a jerusalem jerusalem immobilier 026786595
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Jerusalem, Israel
von
$1,23M
Im begehrten Stadtteil von David HaReuveni in Jerusalem, im Herzen einer hochwertigen religiösen Umgebung, zeigt sich eine Wohnung, die perfekt die Balance zwischen modernem Komfort und jüdischer Lebensweise verkörpert. Dieses geräumige 4 Zimmer von ca. 100 m2, in ausgezeichnetem Zustand, b…
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Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
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Tel-Aviv, Israel
von
$855,810
Wohnprojekt im Herzen von Yafo, dessen strategische Lage es in der Nähe von lokalen Sehenswürdigkeiten wie Strände und Cafés, in der Nähe der Straßenbahn. Ein großer Innenhof im europäischen Stil bietet einen hellen und freundlichen privaten Raum für Bewohner. Um die artikuliert Wohngebäude…
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Wohnviertel Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$1,66M
Apartment 7 Zimmer Zu verkaufen Wohnung mit einzigartigem Garten und renoviert in Kiryat Ganim Bezirk in Rishon LeZion! * Geräumige Wohnung 7 Zimmer - 5 Schlafzimmer und zwei große Wohnzimmer * Wohnungsgröße: ca. 170 m2 * Großer Garten von ca. 120 m2 * Zusätzliche separater Eingang vom 1. S…
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Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
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Jerusalem, Israel
von
$923,076
Neues Projekt im Herzen von Talpiot Jerusalem Komplex von 8 Gebäuden, von denen 4 bereits bewohnt sind, und 2 werden vermarktet. 10 Stockwerke mit luxuriöser Lobby, 2 Aufzüge, Tiefgarage und Keller. Mit einem schönen Park einschließlich Kinderspielplatz sowie verschiedenen Geschäften in der…
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Wohnviertel Magnifique rez de jardin dans un immeuble neuf en construction
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Tel-Aviv, Israel
von
$1,78M
Neue Wohnung zum Verkauf 13-15 Ben Shafrut Street, in einem neuen renommierten Immobilienprogramm unterzeichnet ALMI Im Bau. Eine Wohnung mit Garten mit optimalem Layout wird angeboten! 94 m2 Wohnfläche + 37 m2 Garten. 3,5 Stück. In einem Luxusgebäude. Unterirdische Parkplätze. Monatliche M…
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Wohnviertel Ashdod appartement A vendre dans le quartier central le plus recherchE
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Aschdod, Israel
von
$785,880
HaAtsmaout Street Herrliche 4-Zimmer-Wohnung, geräumig und komplett renoviert, mit einer Fläche von 123 m2. Merkmale der Immobilie: • 5. Etage • 10 m2 sonniges Mirpeset • Sicheres Zimmer (Mamad) • 2 Badezimmer und 2 Toiletten • Erhaltenes und gepflegtes Gebäude • 2 Lifte, darunter ein Aufz…
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Wohnviertel Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
Wohnviertel Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre
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Aschkelon, Israel
von
$459,540
Ausgezeichnetes Investitionsprodukt, Nichtbeschäftigungsquote 0%. Zentrale Lage, jüngstes Gebäude
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Wohnviertel Lev hair bel immeuble classe
Wohnviertel Lev hair bel immeuble classe
Wohnviertel Lev hair bel immeuble classe
Wohnviertel Lev hair bel immeuble classe
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Tel-Aviv, Israel
von
$1,42M
Außergewöhnliche Wohnung in einem klassifizierten und restaurierten Gebäude, im Herzen von Tel Aviv. Ultra-recherched Lage im Zentrum von Tel Aviv - nur einen Steinwurf von Nahalat Binyamin und der pulsierenden Rothschild Boulevard Bezirk. Komplett renoviertes Gebäude nach strengen Erbe Rest…
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Wohnviertel Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
Wohnviertel Magnifique 2 pieces avec mamad et parking a cote de rothschild
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Tel-Aviv, Israel
von
$1,26M
Ausschließlich neu zum Verkauf 80 Shenkin Street (Yehuda Halevi Street corner) Nahe der Straßenbahn In einem kürzlichen Gebäude von 2012 (nächste renoviert) Wohnung 2 Zimmer 50 m2 Wohnfläche + ein quadratischer Balkon von 14 m2 Mamad Chamber Funktional und leuchtend Zweiter Stock mit Aufzug…
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Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
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Wohnviertel Projet neuf raanana
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Ra’anana, Israel
von
$932,400
NEUES PROGRAMM IN PREVENT — RA'ANANA Mordecai Khayat ist stolz darauf, ein neues außergewöhnliches Immobilienprogramm zu präsentieren, das von einem der renommiertesten Bauherren von Ra'anana erstellt wurde. In der Hagalil Street, nur wenige Schritte von der berühmten Ahuza Street entfernt…
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Wohnviertel Quartier youd alef appartement de 4 pieces avec piscine
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Aschdod, Israel
von
$692,640
Schöne 4-Zimmer-Wohnung in einer Residenz mit Swimmingpool, darunter ein großer Balkon mit Poolblick. Klimatisiert mit einem kleinen Keller. In einer ruhigen und ruhigen Gegend, in der Nähe von Einkaufszentren, öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen und Kinderkrippen und dem Gemeindezentrum
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Wohnviertel A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking
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Tel-Aviv, Israel
Preis auf Anfrage
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Wohnviertel Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Wohnviertel Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
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Aschkelon, Israel
von
$616,050
Ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit
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Wohnviertel Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
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Aschdod, Israel
von
$1,76M
Zum Verkauf in der Marina von Ashdod, in der renommierten Sea Side Residenz, eine prächtige 5-Zimmer-Wohnung von 192 m2, in der Sonne gebadet, mit einer herrlichen Terrasse von 28 m2 bietet einen außergewöhnlichen Panoramablick auf das Meer. Hochwertige Dienstleistungen: privater Parkplatz, …
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Wohnviertel Bonne occasion a ne pas rater ideal pied a terre joli 3 pieces entierement renove a vendre au coeur de la ville levontin tel aviv
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Tel-Aviv, Israel
von
$1,62M
Referenz : TL 2669 District: Levontin, im Herzen einer begehrten Gegend in der Nähe des Rothschild Boulevard, in der Nähe von Cafés, Geschäften und Transport Neues Gebäude gut gepflegt Hervorragende 3-Zimmer-Wohnung einschließlich Mamad Fläche von 70 m2 11 m2 Mirpeset 2. Stock mit Aufzug Kli…
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Wohnviertel Immeuble neuf florentine
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Tel-Aviv, Israel
von
$2,06M
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im westlichen Teil von Florentiner, in der Nähe von Neve Tzedek! Neubau, 7. Stock auf 9 mit Aufzug. 4 Zimmer, 2 Badezimmer, 92m2 + 16m2 Terrassen (12+4). 1 Parkplatz, 1 Keller, 3 Ausstellungen. Preis: 6.190.000 sh
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Wohnviertel Agamim face au parc
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Netanja, Israel
von
$1,08M
Luxusgebäude - 3 Aufzüge und Fitnessraum 4 Zimmer - 115 m2 + Terrasse mit Meer- und Parkblick Schöne Deckenhöhe - 2 Badezimmer + 3 Toiletten Keller + 2 Parkplätze
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Wohnviertel Le moment ideal pour investir dans le quartier le plus prometteur dashdod est arrive
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Aschdod, Israel
von
$1,06M
Entdecken Sie dieses prestigeträchtige neue Projekt im Stadtteil Shimon Peres, in der Nähe des Universitätscampus, des High Tech Parks, des Bahnhofs und zukünftiger Einkaufszentren. VORSCHRIFTEN FÜR OLIM FUTURE Sichern Sie sich heute mit einem geringen Beitrag eine neue Wohnung und bereiten…
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Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
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Jerusalem, Israel
von
$1,17M
Neues Projekt Katamon Jerusalem von 2 bis 5 Zimmern, Penthäuser und Garten Erdgeschoss Im Stadtteil Katamonim gelegen, besteht dieses Projekt aus 5 Gebäuden mit 34 Etagen mit Fitnessraum, Synagogen, 5 Aufzügen. Die Straßenbahn führt zum Projektboden. Lieferung 2029 Zahlungsmethoden Dieses P…
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Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
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Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
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Ra’anana, Israel
von
$1,19M
Schöne Wohnung in der Innenstadt von Raanana. Bar Ilan Street. Ideal platziert. In der Nähe aller Geschäfte und Transport. Sehr geräumig. 130 m2 netto. Profitieren Sie von 2 kleinen Terrassen. Mamad und Parkplatz. Komplett renoviert. Investitionen
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Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
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Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
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Jerusalem, Israel
von
$1,32M
Neues Projekt von 4 Gebäuden von 10 und 12 Etagen mit Wohnungen von 3 bis 6 Zimmern. Das Hotel liegt im Stadtteil Katamonim, in der Nähe von Katamon Hayeshana, 5 Gehminuten von der Rachel Imenou Street, in der Nähe der Cafés und Restaurants der Emek Refaim Street, 5 Gehminuten vom Stadtzentr…
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Wohnviertel Immeuble neuf style bauhaus a 15 min de la mer situe dans le coeur de tel aviv 3 pieces spacieux 2 salles de bains
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Tel-Aviv, Israel
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$1,85M
Schöne Wohnung im neuen Gebäude im Bauhaus-Stil, ideal gelegen im Herzen von Tel Aviv, nur 15 Minuten vom Meer entfernt. 3 geräumige Zimmer mit 2 Badezimmern
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Wohnviertel Vieux nord immeuble neuf
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Tel-Aviv, Israel
von
$3,00M
Hervorragende neue Wohnung zum Verkauf im alten Norden von Tel-Aviv. Neubau und Wohnung nie bewohnt. 7. Stock auf 8 mit Aufzug. 5 Zimmer, 2 Badezimmer, 3 W.C. 125m2 + 14m2 Terrasse Soccah (offen zum Himmel). Offene Ansicht. Renoviertes Hochgerüst. 1 Parkplatz. Preis: 9.000.000sh
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Wohnviertel Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
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Tel-Aviv, Israel
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$2,13M
Verpassen Sie es nicht! Im Neubau mit Parkplatz und Aufzug, im Norden von Tel Aviv. 82 m2 + 8 m2 Terrasse
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Wohnviertel Au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf
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Tel-Aviv, Israel
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$3,00M
Bezug: TL 2426 Nahe Neve Tsedek, dem Shauk Hacarmel und dem Meer 4 Stück 100 m2 + 12 m2 Terrasse 3. Stock 2 Aufzüge Sicherheitskammer Südostausrichtungen Verkauft mit einem Parkplatz
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Wohnviertel Immeuble neuf vue sur le lac
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Aschkelon, Israel
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$616,050
AU CœUR DU QUARTIER AGAMIM, 5P SPACIEUX AVEC VUE SUR LE LAC, ENTRÉE IMMÉDIATE
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Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
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Tel-Aviv, Israel
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$2,30M
Wohnprojekt im Herzen von Yafo, dessen strategische Lage es in der Nähe von lokalen Sehenswürdigkeiten wie Strände und Cafés, in der Nähe der Straßenbahn. Ein großer Innenhof im europäischen Stil bietet einen hellen und freundlichen privaten Raum für Bewohner. Umgeben von Wohngebäuden, Misc…
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Wohnviertel Rothschild immeuble classe
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Tel-Aviv, Israel
von
$1,12M
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im Levontin Bezirk nur wenige Schritte von Rothschild! Schön renoviertes klassifiziertes Gebäude. 4. Stock auf 5 mit Aufzug. Zwei Zimmer. 45m2 + 5,5m2 Balkon zum Himmel offen. Hohe Decken. 3 Ausstellungen. Verkauft möbliert. Gemietet bei 8.300h/Monat. Großart…
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Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
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Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
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Tel-Aviv, Israel
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$1,38M
Bezug: TL 2495 Bezirk: Sarona 3,5 Stück Fläche von 87m2 Terrasse von 12 m2 8. Stock. Die Wohnung wird mit einem Cave-Parkplatz verkauft. Dies ist ein Gebäude mit Wache
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Wohnviertel Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
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Bat Yam, Israel
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$832,500
Neubau am Meer. Lieferung innerhalb von 12 Monaten. RDJ mit privatem Garten - Privatparkplatz. Familienwohnung + Garten
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Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche ben gourion renove spacieux
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Tel-Aviv, Israel
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$1,55M
Schöne Wohnung mit viel Charme renoviert, befindet sich im Bezirk Ben Gurion. 90 m2 mit Balkon. Verpassen Sie es nicht!
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Wohnviertel Beau 3 pieces proche mer nitsa
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Netanja, Israel
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$894,105
Wohnung zum Verkauf in Netanya, nur wenige Schritte vom Meer und Blvd Nitsa. Gut gepflegtes Gebäude mit schöner Eingangshalle und Fahrradzimmer. 4. Stock mit Aufzug. 3 Zimmer sehr geräumig. 2 Badezimmer. 92m2 Meerblick. 4 Ausstellungen. Klimaanlage in jedem Zimmer. Ruhig und hell. Miklat im …
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Wohnviertel Rez de jardin rare avec jardin privatif cadastre au coeur de beit hakerem jerusalem immobilier 026786595
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Jerusalem, Israel
von
$1,33M
Im Herzen von Beit Hakerem, einem der begehrtesten Viertel in Jerusalem, stellt dieses Anwesen eine seltene Gelegenheit dar, einen vollständig personalisierten Ort des Lebens zu schaffen. Mit 101 m2, die im Kataster registriert sind, und einem privaten Garten von 64 m2, der ebenfalls im Kata…
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Wohnviertel Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$2,49M
Zu verkaufen: gehobene private Villa in der gesuchten Gegend von Neve Hof, in Rishon LeZion. Ideale Lage: HaIgeret Straße, ruhig und sehr gesucht Straße, in der Nähe des Meeres. Das Anwesen genießt einen riesigen Garten um die gesamte Villa, bietet totale Privatsphäre und eine friedliche At…
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Wohnviertel A vendre sur la marina dherzliya
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Herzliya, Israel
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$1,03M
Bezug: HR 139 Herzliya Auf der Marina, außergewöhnliche Lage 2 Zimmer von 45 m2 + Balkon Schöne Anlage mit Außenpool und großem Garten Unterirdische Parkplätze Mietwert: 9.000 NIS/Monat
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Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
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Tel-Aviv, Israel
von
$1,43M
Referenz : TL 2416 Bezirk Florentin 3 Zimmer von 70 m2 + 14 m2 Terrasse. 3. Stock mit Aufzug. Es wird mit einem Parkplatz verkauft. Derzeit vermietet bei 8500 nis / Monat
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Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
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Tel-Aviv, Israel
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$1,53M
Standbau 3. Stock mit Aufzug / Parkplatz und Keller 80m2 Netto + Balkon 2 Schlafzimmer mit Einbauschränken + 2 Badezimmer Ruhig / grün / auf der Straße Seltenes Produkt
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Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
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Haifa, Israel
von
$818,795
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Sonderangebot für den Start: zahlen Sie jetzt 400.000, und der Rest - nach einem speziellen Plan näher an der Siedlung, und ohne Bezug auf den Index. Die Anzahl der Wohnungen und die Dauer der Aktion sind begrenzt.Über das ProjektGeschlossenes Boutiqueviertel an der Kreuzung von Shoshanat ha…
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Invest Cafe
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Wohnviertel Rue calme proche de la mer gordon
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Tel-Aviv, Israel
von
$2,16M
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Gordon und dem Meer. Tel Aviver Gebäude in gutem Zustand. Renovierte Wohnung des Stehens, Arbeiten vor 2 Jahren durchgeführt. 1. Stock auf 3. 3 Zimmer. 2 Badezimmer. 102 m2. Meerblick. 3 Ausstellungen: Nord, Ost, West. …
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Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
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Tel-Aviv, Israel
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$4,16M
Neue / luxuriöse Villa von 300m2 + Garten und Spa außergewöhnliche Lage ausgezeichnete Qualität / Preis-Verhältnis Schwimmbad und Fitnessraum
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Wohnviertel Jerusalem centre ville
Wohnviertel Jerusalem centre ville
Wohnviertel Jerusalem centre ville
Wohnviertel Jerusalem centre ville
Wohnviertel Jerusalem centre ville
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Jerusalem, Israel
von
$1,37M
Das Projekt befindet sich in einer idealen Lage, in der Nähe der großen Synagoge von Jerusalem, 7 Gehminuten von Mamilla und den wichtigsten Hotels. Ein paar Schritte von der Straßenbahn entfernt. Dieses klassifizierte Bauhaus-Gebäude verfügt über 8 Etagen, hochwertige Innen- und Außendienst…
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Wohnviertel Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$1,03M
Exklusiv – Neve Hadarim District, Rishon LeZion, Greenspan Street. Zum Verkauf: geräumige und helle Wohnung mit 5,5 Zimmern. 132 m2 Wohnfläche + 2 Mirpesset (sonniger Balkon) von je 7 m2. ✅ 4. Stock von 9 ✅ Doppelorientierung – Süd und Ost ✅ 2 Toiletten und 2 Duschräume ✅ 2 separate Parkplät…
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Wohnviertel Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
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Aschkelon, Israel
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$1,73M
Bezug: AK 157 Bezirk: Afridar, in der Nähe aller Annehmlichkeiten und des Strandes Große Villa 5 Zimmer Grundstück von 700 m2 Wohnfläche von 250 m2 2 Küchen Klimaanlage Mamad Privater Parkplatz Derzeit vermietet
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Wohnviertel 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
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Tel-Aviv, Israel
von
$1,65M
Ausgezeichnete Lage im Herzen von Tel Aviv, Gordon / Ben Gourion. Neubau mit Aufzug und Parkplatz. 67m2 + 12m2 Terrasse. Perfekt für einen ersten Kauf oder Investitionen
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Wohnviertel Penthouse duplex a deux pas du lac
Wohnviertel Penthouse duplex a deux pas du lac
Wohnviertel Penthouse duplex a deux pas du lac
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Aschkelon, Israel
von
$782,549
In einem kleinen Gebäude von 4 Etagen, Duplex-Penthouse von 138 m2 Wohn + 48 m2 Terrasse, sehr schöne Küche, Keller und 2 Parkplätze
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Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Israel

Welche Neubauten sind in Israel besonders gefragt?

Käufer kaufen in Israel eher Wohnungen in Wohnkomplexen, die nach dem Prinzip der "Stadt in der Stadt" gebaut sind. Solche Objekte ziehen Investoren aufgrund der Entwicklung ihrer internen Infrastruktur an. Besonders bevorzugt werden Neubauten in Wohnsiedlungen in Israel mit Blick auf die Küste.

Wie hoch ist der durchschnittliche Preis für einen Quadratmeter Wohnungen von Bauträgern in Israel?

Ein Quadratmeter in Neubauten kostet zwischen 4 und 7 Tausend Euro. Die genauen Preise hängen von der Lage der Immobilie, der Wohnklasse und von Reparaturen ab. In der Aushubphase ist ein Quadratmeter 10–20% günstiger als auf dem Markt. Neue Gebäude in Israel sind teurer.

Welche Vorteile hat ein Käufer, der eine Wohnung in einem Neubau in Israel kauft?

Die Investition ermöglicht es Ihnen, in einem entwickelten Land mit einem milden Klima und vielen Freizeitmöglichkeiten zu leben. Gekaufte Wohnungen können auch zur Organisation eines Tourismusunternehmens durch Vermietung genutzt werden.

Welche Dokumente benötigt man für den Kauf einer Immobilie von einem Bauträger in Israel?

Für den Erwerb neuer Wohnungen ist lediglich ein Reisepass erforderlich. Wird ein Haus oder eine Villa auf staatlichem Land gekauft, ist zusätzlich eine Genehmigung der israelischen Landbehörde erforderlich.
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