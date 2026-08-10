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Wohnquartier A louer a tel aviv 2 pieces proche mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39768
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Allenby, 71

Über den Komplex

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Angle Allenby/Geoula Sehr schönes restauriertes Gebäude Erste Etage mit Aufzug 2 Stücke, darunter eine Mamad Wohnfläche50 m2 Balkon 8 m2 Leise 288 Schekel vaad 600 Schekel, Arnona 9000NIS/Monat

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Tel-Aviv, Israel
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