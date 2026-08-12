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Wohnquartier Superbe projet neuf dans le quartier en construction dagamim a ashkelon

Aschkelon, Israel
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

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Im Baugebiet von Agamim schlagen wir ein hervorragendes Projekt vor, das sich ideal für Investitionen eignet. Nahe allen Vorteilen der Nachbarschaft (Sportkomplex, städtisches Schwimmbad, Park, künstlicher See...). Sie finden Wohnungen von 3 bis 6 Zimmern zu wettbewerbsfähigen Preisen. Die Lieferung ist für September 2026 geplant.

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Aschkelon, Israel
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