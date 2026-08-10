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Wohnquartier A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39753
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Leonardo da Vinci, 2

Über den Komplex

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Bezug: 6999 Stadtteil: Sarona, in der Nähe aller Annehmlichkeiten 4 Stücke inklusive Mamad Fläche von 90 m2 Terrasse von 12 m2 12. Stock mit Aufzügen Klimaanlage 2 Badezimmer, 3 Toiletten Privater Parkplatz Dienstleistungen des Gebäudes: Wache und Fitnessraum Eintritt : 23/08/2026

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Tel-Aviv, Israel
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