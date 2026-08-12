  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Avec terrasse bon emplacement bel appartement magnifique projet de qualite

Wohnquartier Avec terrasse bon emplacement bel appartement magnifique projet de qualite

Tel-Aviv, Israel
von
$1,98M
12.08.26
$1,98M
11.08.26
$1,99M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39797
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Referenz NTL 114-3 Im Herzen von Tel Aviv, zwischen der Kikar Hamedina und der Kikar Rabin, werden die hervorragenden 3 Zimmer zum Verkauf angeboten. Mit einer Fläche von 80m2 und 6m2 Balkon werden sie mit High-End-Finishes, einer Mamad und einer zentralen Klimaanlage geliefert. Sie haben auch einen privaten Parkplatz und eine Mahsan (Höhle). Die Lieferung ist für Januar 2027 geplant.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$7,659
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m givat shaoul jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,06M
Wohnviertel Centre ville de rishon lezion appartement 3 pieces a prix exceptionnel
Rischon LeZion, Israel
von
$582,750
Wohnviertel Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$1,66M
Wohnviertel Rare a la location maison avec piscine
Ra’anana, Israel
von
$12,987
Sie sehen gerade
Wohnquartier Avec terrasse bon emplacement bel appartement magnifique projet de qualite
Tel-Aviv, Israel
von
$1,98M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Ra’anana, Israel
von
$1,10M
Schöne Oberfläche von 126 m2 netto. Wohnung im 4. Stock mit Mirpeset von 14 m2. Offene Ansicht. Renoviertes Gebäude. Parken. Downtown Raanana. Nahe allen Annehmlichkeiten. Sofort verfügbar. Schnellverkauf
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Duplex penthouse dizengoff center 4 pieces
Wohnviertel Duplex penthouse dizengoff center 4 pieces
Wohnviertel Duplex penthouse dizengoff center 4 pieces
Wohnviertel Duplex penthouse dizengoff center 4 pieces
Wohnviertel Duplex penthouse dizengoff center 4 pieces
Alle anzeigen Wohnviertel Duplex penthouse dizengoff center 4 pieces
Wohnviertel Duplex penthouse dizengoff center 4 pieces
Tel-Aviv, Israel
von
$3,50M
Duplex Penthouse zum Verkauf in Tel Aviv, in der Nähe des Dizengoff Centers und nur wenige Schritte vom Meer entfernt! Neubau 4. und 5. Etage mit Aufzug, der auf den 2 Etagen ankommt 4 Stück 106m2 + 68m2 Terrasse 2 Badezimmer 3 WC Kein Parken, aber Parkplatzlösung: Dizengoff-Zentrum Preis: 1…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A renover avec terrasse calme a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux
Wohnviertel A renover avec terrasse calme a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux
Wohnviertel A renover avec terrasse calme a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux
Wohnviertel A renover avec terrasse calme a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux
Wohnviertel A renover avec terrasse calme a ne pas manquer agreable bien agence clair spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,45M
Basel! Miklat (abri) Wohnung zwischen Dizengoff Street und Basel Street mit großem Potenzial zu renovieren! Vorne, hell und ruhig
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen