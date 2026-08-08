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Wohnquartier Magnifique penthouse neuf a quelques pas de la plage

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ID: 39706
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Sderot Herzl

Über den Komplex

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In einem Gebäude an der Frontlinie des Meeres, prächtiges neues Penthouse mit einer Terrasse von 100 m2, in einem hochwertigen und hochwertigen Projekt, viele Dienstleistungen.

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Aschdod, Israel
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