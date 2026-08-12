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Wohnquartier Projet neuf paiement 15 a la signature netanya

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ID: 39786
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

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In der Galey Yam Nachbarschaft von Netanya, ein neues Viertel, das Grünflächen, Schulen und die neuen Gemeindebüros von Netanya umfasst. Das Hotel liegt im Zentrum der Stadt, in der Nähe der Agamim und Poleg Bezirke und in der Nähe von Geschäften sowie dem Strand. Dies sind drei Gebäude, zwei von 27 Etagen und eines von 21 Etagen. Sie haben unterirdische Parkplätze, Design-Lobby und eine Einkaufslinie am Boden der Gebäude. Jede Wohnung verfügt über hochstehende Oberflächen, elektrische Rollläden, eine Mamad und hochwertige Oberflächen. Wohnungen 4 Zimmer von 102m2 + 16m2 Terrasse Aus dem 2. Stock Nordwesten/Südwestenausrichtung Mamad Parken Ab 2.880.000 Schekel

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Netanja, Israel
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