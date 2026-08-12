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Wohnquartier Superbe affaire a ramat gan

Ramat Gan, Israel
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$1,18M
12.08.26
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11.08.26
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ID: 39778
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Ramat Gan

Über den Komplex

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Neues Projekt – Nahalat Ganim, Ramat Gan Standort: Das Projekt befindet sich in einer der begehrtesten Gegenden von Ramat Gan, im Herzen des Bezirks Nahalat Ganim. Nur wenige Gehminuten vom Hayarkon Park und verschiedenen städtischen Sehenswürdigkeiten entfernt, ist die Gegend auch reich an Geschäften, Cafés, Supermärkten und Grünflächen. Ideal gelegen, hat das Projekt einfachen Zugang zu wichtigen Straßen wie der Autobahn Ayalon und der roten Straßenbahnlinie, die bald die Jabotinsky-Straße bedienen wird. Es liegt auch in der Nähe der Geschäfts- und Geschäftsviertel von Ramat Gan, einschließlich der Bursa, des Einkaufszentrums Ayalon und der Geschäftsparks Bnei Brak und Ramat Hahayal. Das Projekt: Diese Wohnanlage besteht aus einem 25-stöckigen Turm und einem 8-stöckigen Boutique-Gebäude, getrennt von einem riesigen grünen Garten. Das Projekt bietet eine geräumige Lobby, Tiefgarage, einen Resident Club und vieles mehr. Die Wohnungen: Geräumige 5-Zimmer-Apartments stehen zum Verkauf, mit schönen Terrassen mit atemberaubendem Blick auf den Hayarkon Park oder die Stadt. Jede Wohnung hat eine Mamad (safe) und einen Parkplatz. Wohnung 5 Zimmer von 111m2 + 14m2 Terrasse 1. Stock Orientierungen West-Nord Mamad Parken Preis: 3.550.000 Schekel Wohnung 5 Zimmer von 111m2 + 11m2 Terrasse 10. Stock Ausrichtung nach Osten Mamad Parken Preis: 3.950.000 Schekel Wohnung 5 Zimmer von 110m2 + 11m2 Terrasse 12. Stock Ausrichtung nach Osten Mamad Parken Preis: 4.100.000 Schekel Wohnung 5 Zimmer von 111m2 + 14m2 Terrasse 17. Stock Orientierungen West-Nord Mamad Parken Preis: 4.300.000 Schekel Zusätzliche 40.000 Schekel pro Etage werden benötigt. Zahlungsmethoden und Schlüssellieferung: 15% bei der Unterschrift 85% bei Schlüssellieferung Marktgängige Bedingungen Das Projekt hat eine Bankgarantie. Der Bau ist im Gange. Die Schlüssellieferung ist für Dezember 2025 geplant.

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