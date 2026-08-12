Wohnquartier Superbe affaire a ramat gan

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Neues Projekt – Nahalat Ganim, Ramat Gan
Standort:
Das Projekt befindet sich in einer der begehrtesten Gegenden von Ramat Gan, im Herzen des Bezirks Nahalat Ganim. Nur wenige Gehminuten vom Hayarkon Park und verschiedenen städtischen Sehenswürdigkeiten entfernt, ist die Gegend auch reich an Geschäften, Cafés, Supermärkten und Grünflächen. Ideal gelegen, hat das Projekt einfachen Zugang zu wichtigen Straßen wie der Autobahn Ayalon und der roten Straßenbahnlinie, die bald die Jabotinsky-Straße bedienen wird. Es liegt auch in der Nähe der Geschäfts- und Geschäftsviertel von Ramat Gan, einschließlich der Bursa, des Einkaufszentrums Ayalon und der Geschäftsparks Bnei Brak und Ramat Hahayal.
Das Projekt:
Diese Wohnanlage besteht aus einem 25-stöckigen Turm und einem 8-stöckigen Boutique-Gebäude, getrennt von einem riesigen grünen Garten. Das Projekt bietet eine geräumige Lobby, Tiefgarage, einen Resident Club und vieles mehr.
Die Wohnungen:
Geräumige 5-Zimmer-Apartments stehen zum Verkauf, mit schönen Terrassen mit atemberaubendem Blick auf den Hayarkon Park oder die Stadt.
Jede Wohnung hat eine Mamad (safe) und einen Parkplatz.
Wohnung 5 Zimmer von 111m2 + 14m2 Terrasse
1. Stock
Orientierungen West-Nord
Mamad
Parken
Preis: 3.550.000 Schekel
Wohnung 5 Zimmer von 111m2 + 11m2 Terrasse
10. Stock
Ausrichtung nach Osten
Mamad
Parken
Preis: 3.950.000 Schekel
Wohnung 5 Zimmer von 110m2 + 11m2 Terrasse
12. Stock
Ausrichtung nach Osten
Mamad
Parken
Preis: 4.100.000 Schekel
Wohnung 5 Zimmer von 111m2 + 14m2 Terrasse
17. Stock
Orientierungen West-Nord
Mamad
Parken
Preis: 4.300.000 Schekel
Zusätzliche 40.000 Schekel pro Etage werden benötigt.
Zahlungsmethoden und Schlüssellieferung:
15% bei der Unterschrift
85% bei Schlüssellieferung
Marktgängige Bedingungen
Das Projekt hat eine Bankgarantie.
Der Bau ist im Gange.
Die Schlüssellieferung ist für Dezember 2025 geplant.
Standort auf der Karte
Ramat Gan, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
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