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Wohnquartier Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam

Bat Yam, Israel
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ID: 39680
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

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Bezug: BY 231 District: Innenstadt, nahe am Meer, Geschäfte und die neue Straßenbahn Bauen nach Tama 38 Schöne 3 geräumige Zimmer Fläche von 80 m2 Terrasse von 10 m2 2. Stock mit Aufzug Klimaanlage Privater Parkplatz Derzeit vermietet bei 4600 nis / Monat

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Bat Yam, Israel
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