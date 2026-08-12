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Wohnquartier Avec terrasse bon emplacement agreable dans un immeuble neuf neuf bel appartement magnifique projet de qualite

Herzliya, Israel
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ID: 39789
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Herzliya
  • Adresse
    Sara Malkin

Über den Komplex

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Bezugsnummer NHR 105-4 Hervorragende 5-Zimmer-Wohnung in Herzliya Dies ist ein neunstöckiges Gebäude mit einer schönen Lobby und einem unterirdischen Parkplatz. In der Nähe des Einkaufszentrums der Stadt, des großen Herzliya-Parks und nur 20 Autominuten von Tel Aviv entfernt. Der Veranstalter hat die Baugenehmigung und die Bankgarantie. Wir haben auch 4 Zimmer Wohnungen in diesem Programm.

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Herzliya, Israel
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