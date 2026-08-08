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Wohnquartier Bel appartement a ashdod

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ID: 39712
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    HaHistadrut

Über den Komplex

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Youd Alef Bezirk, in einem ruhigen und gepflegten Gebäude, 4,5 Zimmer Wohnung gut angeordnet und geräumig. Sonnenterrasse, gut ausgestattet, zentrale Klimaanlage.

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Aschdod, Israel
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