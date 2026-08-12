Wohnquartier Nouveau projet luxueux a bat yam tour de prestige a 400 m de la plage

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Neues luxuriöses Projekt in Bat Yam – Renommierter Turm 400 m vom Strand entfernt
Eine außergewöhnliche Lage im Stadtzentrum
Dieses Projekt ist nur 400 Meter vom Strand entfernt, im Herzen von Bat Yam. Es genießt ein ideales Lebensumfeld mit Geschäften, Schulen, Synagogen und Kulturzentren in der Nähe. Die Straßenbahnstation, am Fuße des Gebäudes, kann Tel Aviv in nur 12 Minuten erreichen.
Ein luxuriöser 35-stöckiger Turm
Dieses moderne Architekturprojekt verbindet Eleganz und Komfort. Es bietet High-End-Services mit Glasfenstern und raffinierten Räumen.
• Immense Lobby mit 7 Meter Höhe
• Zwei private Zimmer: Fitnessraum und modularer Raum (Konferenzen oder Spiele für Kinder)
• Fahrradzimmer
• Vier schnelle Aufzüge, darunter einer aus Shabbat
• Tiefgarage auf sechs Ebenen
Apartments mit Meerblick
Das Projekt bietet Wohnungen von 2 bis 5 Zimmern sowie Penthäuser. Alle haben luxuriöse Oberflächen, hohe Decken und Glaswände im Wohnzimmer. Der Meerblick ist von jedem Mirpeset garantiert, mit einem außergewöhnlichen Panorama in den hohen Stockwerken.
Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und vereinbaren Sie einen Besuch.
Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um alle Ihre Fragen zu beantworten und Sie bei Ihrem Immobilienprojekt in Israel zu begleiten.
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Bat Yam, Israel
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