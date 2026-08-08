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Wohnquartier Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite

Aschkelon, Israel
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08.08.26
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Wohnquartier Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer agreable clair spacieux bel appartement bonnes orientations projet de qualite
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ID: 39703
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Ashdod

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Aschkelon, Israel
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