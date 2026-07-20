  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Kikar rabin kikar hamedina tama 382

Wohnquartier Kikar rabin kikar hamedina tama 382

Tel-Aviv, Israel
von
$1,74M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38318
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Arlosoroff, 108

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, in der Nähe der Straßenbahn, Kikar Rabin, Kikar Hamedina und mit Blick auf das Land! 1. Stock, 3,5 Zimmer, 104m2, 2 Ausstellungen : Nord, West. Beginn des Verfahrens von Tama 38/2 (Zerstörung und Neubau).

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$3,12M
Wohnviertel Kfar saba quartier calme et tres recherche
Kfar Saba, Israel
von
$1,34M
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
von
$1,00M
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Ra’anana, Israel
von
$2,42M
Wohnviertel Duplex penthouse vue mer piscine 2 parkings cave
Herzliya, Israel
von
$8,200
Sie sehen gerade
Wohnquartier Kikar rabin kikar hamedina tama 382
Tel-Aviv, Israel
von
$1,74M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel magnifique appartement situe dans le coeur de tel aviv
Wohnviertel magnifique appartement situe dans le coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
Magnic 4 Zimmer im Herzen eines solchen Aviv !!!!!!! 92 m2 Wohnfläche mögliche Terrasse !!! hell und ruhig
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe penthouse talpiot
Wohnviertel Superbe penthouse talpiot
Wohnviertel Superbe penthouse talpiot
Wohnviertel Superbe penthouse talpiot
Wohnviertel Superbe penthouse talpiot
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe penthouse talpiot
Wohnviertel Superbe penthouse talpiot
Jerusalem, Israel
von
$2,13M
Hervorragendes Penthouse zum Verkauf in Jerusalem, im Bezirk Talpiot! Neubau 11. Stock mit Aufzügen 4 Stück (ursprünglich 5 Stück) 2 Badezimmer 135m2 + 100m2 Terrasse Außenküche Heizungsboden 2 Parkplätze Preis: 6.480.000
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$2,03M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen