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Wohnquartier Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement magnifique projet de qualite

Herzliya, Israel
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12.08.26
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ID: 39779
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Herzliya
  • Adresse
    Sara Malkin

Über den Komplex

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Bezugsnummer NHR 102-2 Es ist ein neues, 6-stöckiges Bauhaus-Gebäude mit schöner Lobby und Tiefgarage. In der Nähe des Einkaufszentrums der Stadt, des großen Herzliya-Parks und nur 20 Autominuten von Tel Aviv entfernt. Der Veranstalter hat die Baugenehmigung und die Bankgarantie. Wir haben auch 3 Zimmer Wohnungen in diesem Programm.

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Herzliya, Israel
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