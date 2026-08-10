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Duplexes in Israel

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Tel-Aviv
21
Ra’anana
3
Bezirk Tel-Aviv
25
Zentralbezirk
13
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53 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 5 zimmer in Ra’anana, Israel
Doppelhaus 5 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 5
Fläche 158 m²
Kurzzeitvermietung - Ra'anana - Special Tichri Holidays ??? Verfügbar ab einer Woche währen…
$1,665
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Doppelhaus 5 zimmer in Israel
Doppelhaus 5 zimmer
Israel
Zimmer 5
Fläche 120 m²
BZH Splendid 5+1 Familienduplex Penthouse im Park Bezirk! RE/MAX Hadera präsentiert Ihnen …
$839,720
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Doppelhaus 6 zimmer in Ra’anana, Israel
Doppelhaus 6 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 6
Fläche 200 m²
Sehr schöne Wohnung von 200 m2. 5 Zimmer. Ein Schlafzimmer Duplex Penthouse mit Bad. Sehr gr…
$3,27M
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Doppelhaus 7 zimmer in Rischon LeZion, Israel
Doppelhaus 7 zimmer
Rischon LeZion, Israel
Zimmer 7
? Im Herzen des beliebten Viertels Kiryat Ganim Einzigartiges Duplex? ? Eine seltene Gelegen…
$1,40M
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Doppelhaus 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Doppelhaus 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 112 m²
Zentrale und ruhige Lage mit Blick auf die Promenade Helles 4-Zimmer-Duplex in der Nähe von …
$1,09M
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Doppelhaus 3 zimmer in Israel
Doppelhaus 3 zimmer
Israel
Zimmer 3
Fläche 126 m²
Erhaben !!!!!!!! Duplex 5 mn vom Meer 108 m2 Wohnfläche + 18 m2 von Terrasse Meerblick Parkp…
$2,91M
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Doppelhaus 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Doppelhaus 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 115 m²
Rue matalon in Florentine kaufen In der Nähe von neve tzedek und das Meer 10 Minuten zu Fuß …
$1,83M
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Doppelhaus 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Doppelhaus 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 90 m²
Schöne 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse – Bograshov / Ben Yehuda • Duplex 3 Zimmer • 2 Schlafzi…
$1,45M
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Doppelhaus 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Doppelhaus 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 90 m²
In kleinen Wohnstraße, Gebäude sehr gut gepflegt. Parkplatz, Aufzug, Terrasse 45 m2. 3 Zimme…
$2,41M
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Doppelhaus 3 zimmer in Israel
Doppelhaus 3 zimmer
Israel
Zimmer 3
Fläche 78 m²
* Duplex-Wohnung zum Verkauf in Ben Yehuda in der Nähe von Bograshov* ▪️Eine Minute vom Stra…
$1,27M
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Doppelhaus 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Doppelhaus 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Schönes Duplex-Dach zum Verkauf im alten Norden von Tel Aviv, in der Nähe des Ben Gurion Bou…
$1,67M
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Doppelhaus 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Doppelhaus 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 107 m²
In der Nähe von Beit Vegan, im Herzen von Ramat Charet. Sehr selten und einzigartig auf dem…
$1,50M
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Doppelhaus 6 zimmer in Ra’anana, Israel
Doppelhaus 6 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 6
Fläche 200 m²
Sehr schöne Wohnung von 200 m2. 5 Zimmer. Ein Schlafzimmer Duplex Penthouse mit Bad. Sehr gr…
$3,63M
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Doppelhaus 4 zimmer in Israel
Doppelhaus 4 zimmer
Israel
Zimmer 4
Fläche 170 m²
??? Zum Verkauf – Superb Duplex Penthouse! ✨ Eine seltene Gelegenheit, ein Duplex-Penthouse …
$554,815
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Doppelhaus 5 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Doppelhaus 5 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 5
Fläche 114 m²
Nur neu im Verkauf 35 Shalom Aleichem Street Ruhige und zentrale Straße, nahe am Meer. Eine…
$2,16M
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Doppelhaus 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Doppelhaus 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 90 m²
Duplex zum Verkauf in Tel Aviv, im luxuriösen Gindi TLV-Komplex. Tour mit Wache 24/7, Gym. 3…
$1,63M
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Doppelhaus 4 zimmer in Chadera, Israel
Doppelhaus 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 120 m²
BZH RE/MAX Hadera präsentiert ein 4-Zimmer-Duplex-Penthouse im Olga Küstengebiet von Hadera.…
$659,780
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Doppelhaus 6 zimmer in Givat Shmuel, Israel
Doppelhaus 6 zimmer
Givat Shmuel, Israel
Zimmer 6
Fläche 195 m²
Referenz: GS 102 Bezirk Ramat Hadar Zentrale und günstige Lage: in der Nähe von Cafés, Super…
$1,96M
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Doppelhaus 4 zimmer in Aschkelon, Israel
Doppelhaus 4 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 4
Fläche 110 m²
Barrio Afridar, 4 Zimmer im Erdgeschoss in der Nähe von Geschäften mit 2 Terrassen
$556,110
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Doppelhaus 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Doppelhaus 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 74 m²
Duplex liegt 4 Minuten vom Meer entfernt, in der Nähe von Bougrashov Strand. 48,5 m2 Wohnflä…
$1,40M
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Doppelhaus 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Doppelhaus 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 110 m²
Duplex rehov Matalon 1 ca. 110 m2 plus Terrasse von 29 m2 3 Schlafzimmer im Erdgeschoss Wohn…
$2,03M
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Doppelhaus 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Doppelhaus 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 170 m²
Schönes Duplex im Herzen von Tel Aviv. 110 m2 Wohnfläche + 60 m2 Terrasse. Parken, Aufzug, r…
$3,26M
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Doppelhaus 5 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Doppelhaus 5 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 5
Fläche 150 m²
Modernes Wohngebäude von 7,5 Stockwerken inklusive 26 Apartments mit Privatparkplatz. Jedes …
$3,96M
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Doppelhaus 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Doppelhaus 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Duplex perfekt mit viel Charme renoviert, in einem Loft-Stil, im Shenkin-Viertel, mit Aufzug…
$2,23M
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Doppelhaus 4 zimmer in Netanja, Israel
Doppelhaus 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 124 m²
$1,93M
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Doppelhaus 5 zimmer in Ra’anana, Israel
Doppelhaus 5 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 5
Fläche 158 m²
Ausgezeichnetes 5-Zimmer-Duplex-Penthouse im Zentrum von Ra'anana. Außergewöhnliches Anwesen…
$1,79M
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Doppelhaus 6 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Doppelhaus 6 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 6
Fläche 300 m²
Schöne Wohnung 2 Minuten vom Meer entfernt, in der Nähe der Gordon Street. Außergewöhnlicher…
$7,33M
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Doppelhaus 4 zimmer in Herzliya, Israel
Doppelhaus 4 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 4
Fläche 122 m²
Schönes Duplex zwischen Dizengoff und dem Meer. 93 m2 Wohnfläche + Balkon + Terrasse im 5/6.…
$1,99M
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Doppelhaus 5 zimmer in Aschdod, Israel
Doppelhaus 5 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 5
Fläche 230 m²
Duplex Penthouse zu verkaufen in Ashdod: Großes Wohnzimmer und Küche Öffnung auf einer Terra…
$1,05M
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Doppelhaus 2 zimmer in Jerusalem, Israel
Doppelhaus 2 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 2
Fläche 38 m²
Innenstadt, in einem ruhigen und malerischen kleinen Ende, Wohnung 2 Zimmer Duplex,38 m2, Wo…
$524,825
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