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Wohnquartier Mini penthouse dexception a ashkelon vue imprenable sur le lac

Aschkelon, Israel
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ID: 39805
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

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Dieses Mini-Penthouse in Ashkelon, in der beliebten Gegend von Agamim, bietet eine einzigartige Frontlinie mit Blick auf den See. Eingebettet in die 3. und oberste Etage eines kürzlich errichteten Boutique-Gebäudes, kombiniert dieses hochwertige Anwesen Komfort und Luxusservice. Ein moderner und raffinierter Raum: • Fläche: 112 m2 + Terrasse von 30 m2 mit freiem Blick auf den See Etage: 3. und oberste Etage eines 5-jährigen Boutique-Gebäudes • Zwei private Parkplätze • Keller inklusive High-End-Oberflächen für absoluten Komfort: • Große Design-Pergola auf der Terrasse • High-End-Küche mit moderner zentraler Insel • Benutzerdefinierte Plakate enthalten • Natursteinkonsole auf der Terrasse Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und buchen Sie Ihren Besuch!

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Aschkelon, Israel
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