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Wohnquartier A louer

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Wohnquartier A louer
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ID: 39715
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Sderot Herzl

Über den Komplex

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Apartment 2,5 Zimmer ideal gelegen auf hoher Etage mit Meerblick, mit Blick auf das Meer, nur wenige Minuten vom Strand entfernt und in der Nähe von Geschäften, Schulen, öffentlichen Verkehrsmitteln und allen Annehmlichkeiten. Geräumige und klimatisierte Wohnung. Erhältlich ab 01/09/2026.

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