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Wohnquartier Ramat aviv grand luxe piscine gardien salle de sport

Tel-Aviv, Israel
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

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FOR SALE - Ramat Aviv Guimel, Tel Aviv Willkommen im schönsten Gebäude von Ramat Aviv Guimel, einer renommierten Residenz, die Luxus, Komfort und Gelassenheit verkörpert. Nur wenige Schritte vom Schuster-Zentrum, den Stränden von Ramat Aviv und den vielen Parks im Norden Tel Avivs entfernt, bietet dieses außergewöhnliche Projekt ein einzigartiges Lebensumfeld in einer der begehrtesten Gegenden der Stadt. Das Gebäude, das als die exklusivste Adresse in der Nachbarschaft gilt, bietet eine außergewöhnliche Stellung: • Semiolympisches Außenschwimmbad • Voll ausgestattetes Fitnessstudio • 24/7 Hausmeister • Prachtige Empfangslobby mit Sicherheitsdienst und Empfang • Perfekt gepflegte und ruhige Residenz Wohnung 4,5 Zimmer von 137 m2. Große Terrasse mit außergewöhnlichem Panoramablick über ganz Tel Aviv, Herzliya und Ramat Gan. Neue Wohnung mit vielen Verbesserungen: High-End-Oberflächen, kundenspezifische Küche, fortschrittliche Klimaanlage. Geräumiger und heller Wohnraum, perfekt arrangiert. Preis: 10.900.000 Schekel

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