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Wohnquartier Eilat penthouse neuf 5 pieces avec piscine privee terrasse et vue mer A ne pas manquer

Aschkelon, Israel
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ID: 39616
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Eli Cohen

Über den Komplex

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Zum Verkauf in EILAT, neues 5-Zimmer-Penthouse mit privatem Pool, Terrasse und Meerblick - Shahamon Quarter 6. Das Wohnzimmer stellte ein Zimmer wieder her, um die Oberfläche der Küchenhalle zu verdoppeln. Alles ist neu mit edlen und hochwertigen Materialien. Schöne offene Küche, Essbereich Bar, Open Sea Lounge, 3 Schlafzimmer, Badezimmer, separate Toilette, Mamad / starkes Zimmer, Schränke, Klimaanlage, Parkplatz. Verkauft leer oder optional extra. Du bist der Einzige, der fehlt!

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Aschkelon, Israel
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