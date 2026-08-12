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Wohnquartier Projet neuf herzliya verte appartements 3 et 4 pieces a vendre

Haifa, Israel
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ID: 39784
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Haifa
  • Stadt
    Haifa
  • Adresse
    Herzliya

Über den Komplex

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Neues Projekt in Herzliya – Western Green Herzliya District Eine strategische und Wohnlage in Herzliya Dieses neue Projekt in Herzliya Verte liegt westlich der Nachbarschaft, in einer ruhigen und grünen Umgebung. Nur 5 Gehminuten von der Reichman University entfernt, ist es von hochwertigen Schulen, Parks und Geschäften umgeben. Die Lage bietet direkten Zugang zu Ayalon Straßen, 531 und der Küstenstraße. Sie befinden sich auch in der Nähe des Seven Stars Shopping Centre, des Herzliya Park und der Strände. Ein elegantes und modernes Stadterneuerungsprojekt Das Projekt wird im Rahmen einer Operation Tama 38/2 durchgeführt. Zwei 7-stöckige Gebäude werden komplett umgebaut. Die Gebäude zeichnen sich durch ihre moderne Architektur und hochwertige Oberflächen aus. Die Apartments sind hell, geräumig und für optimalen Komfort konzipiert. Pre-Marketing hat bereits begonnen. Komfortable und abwechslungsreiche Apartments Wohnungen 3 Zimmer 73 m2 Wohnfläche Terrasse von 8 m2 Nord- und Südorientierung Parken inklusive Unter 3 351.000 Schekel Appartements 4 Zimmer 101 m2 Wohnfläche Terrasse von 14 m2 Nordausrichtung Offene Sicht Parken inklusive Unter 4 146 000 Schekel

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Haifa, Israel
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