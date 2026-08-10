Wohnquartier Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite

BZH
Entdecken Sie dieses wirklich prestigeträchtige Penthouse, ideal gelegen direkt hinter dem Stadtzentrum, in einer der ruhigsten und begehrtesten Gegenden von Hadera, nur wenige Gehminuten von Geschäften, Transport, allen Annehmlichkeiten und dem französischsprachigen Beth'Habad entfernt.
Dieses seltene Anwesen, das die gesamte Etage einnimmt, bietet etwa 150 m2 Wohnfläche, verteilt auf 5 geräumige Zimmer, sowie eine prächtige Terrasse von 70 m2, teilweise entdeckt, so dass Sie Ihre Soccah perfekt machen können, um warme Momente in der Privatsphäre zu empfangen oder zu genießen.
Komplett mit hochwertigen Materialien renoviert, umfasst das Penthouse:
- Ein hervorragender Wohnraum mit ausgezeichneter Verteilung, einschließlich einer amerikanischen Küche mit ihrer zentralen Insel, einem großen Wohnzimmer und einem hervorragenden speziellen Essbereich,
- Eine schöne Master-Suite mit seiner Garderobe und Bad,
- Drei schöne Kinderzimmer, darunter ein Mamad (sicheres Zimmer),
- ein zusätzliches Badezimmer,
- Die prächtige Terrasse, die bedeckt bleibt,
- eine Außenküche,
- Ein privater Keller,
- Ein Hausautomationssystem (Smart House),
- Zwei private Parkplätze im Kataster (Tabo) registriert.
Ein außergewöhnliches und außergewöhnliches Gut!
Früherer Preis: 3.5000.000 NIS
Neuer Preis : 3.250.000 NIS!!!
Um ergriffen zu werden!