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Wohnquartier Appartement a louer

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Wohnquartier Appartement a louer
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ID: 39690
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

Über den Komplex

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District Bet: Wohnung 2.5 Zimmer renoviert, Klimaanlage (mazgan), 1. Etage, in der Nähe von Transport, kostenlos.

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Aschdod, Israel
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