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Wohnquartier Investissement privilegie bat yam

Bat Yam, Israel
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ID: 39806
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

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Zum Verkauf an Bat Yam • Aktuelle Wohnung (2 Jahre) von 3 Zimmern zum Verkauf • 1. Stock, Rückseite • 75 m2 + 11 m2 Mirpeset • Mamad • Parken • Lift • Ruhige, nach hinten gerichtete Wohnung • Neubau

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Bat Yam, Israel
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